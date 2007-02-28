Redada contra el narcotráfico en Barranquilla y Cali

El DAS reveló las identidades de las 13 personas capturadas en las últimas horas, en cumplimiento de las órdenes emitidas por la Fiscalía General de la Nación para desvertebrar una red internacional de tráfico de heroína y lavado de activos.En Barranquilla fueron capturados JEOA, solicitado en extradición por una corte del sur de la Florida (Estados Unidos), Nazly Sanelly Negrete Mora, Frank Brady Morales Romero, Moisés Natan Escorcia Pérez, Aroldo José Dueñas Mendoza, Catherine Patricia Ávila Rosales, Alberto Jesús Osorio Cárdenas, José David Cabezas Sharp, Carlos Augusto Arévalo Franco y Gregorio Jesús Hasbun Díaz.Las personas capturadas en Cali son Fernando Antonio Carmona Trochez y Duberney Pinzón Guitiérrez, mientras que en la ciudad de Santa Marta se logró la captura de Nelson José Vives Chadid.El DAS, la Fiscalía y la DEA continúan con los operativos para capturar a otras 13 personas de esta red contra las que pesan órdenes de captura, de las cuales siete están solicitadas en extradición.Las personas capturadas que permanecen en las instalaciones del DAS en el Atlántico, serán trasladadas a Bogotá para rendir indagatoria.También quedó a disposición de las autoridades judiciales un hombre capturado por la policía en Medellín por cinco cargos de tráfico de drogas y lavado de activos.Se trata de David Palacios Beltrán, conocido como ‘Luis Pierre’ y ‘Tocayo’, arrestado por la Dijín con el apoyo de la DEA, solicitado en extradición desde finales del año pasado por la Corte para el Distrito Sur de Florida. Está involucrado en una red de tráfico de drogas que opera entre Colombia, Haití y los Estados Unidos.-Según la Policía, el detenido enviaba droga a Estados Unidos desde el Golfo de Urabá, para lo cual tenía contactos en México, Haití, República Dominicana y España.