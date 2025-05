'Me quedé en el gobierno porque nunca hubo certeza contra Samper', dice Horacio Serpa

El ex ministro de Gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano, Horacio Serpa Uribe, reiteró en Caracol Radio, que nunca hubo certeza de que su jefe hubiera tenido conocimiento del ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña y que por eso decidió quedarse y acompañarlo en su gobierno hasta el final.Serpa reconoció que luego de las más recientes declaraciones del ex ministro Fernando Botero, en las que asegura que tanto Samper como Serpa siempre supieron de la existencia de esos dineros, se siente muy mal "porque es una infamia" y porque no ha podido dilucidar con qué propósito 13 años después del escándalo, Botero vuelve a aparecer ahora con otra versión.... "algo dañado tiene que haber de por medio", dijo Serpa."Yo sigo con mi versión, solo he tenido una, no he podido conocer elementos de juicio diferentes que me modifiquen esas convicciones... sigo en mi versión de siempre que conocieron ustedes los medios y las autoridades... yo nunca repartí plata.. distribuir millones de pesos en cajas, y tesorería y eso, nunca intervine en eso... la plata de la isla de San Andrés, unos 25 millones... no... lo que Botero dice es que Samper le dijo que hablara con Horacio Serpa a ver dónde se enviaba la plata el día de las elecciones; eso era diferente, eso sí podía hacerlo yo y así fue, pero no repartí plata física, no tuve que ver con eso.", agregó Serpa.El también ex candidato presidencial Horacio Serpa señaló que por mucho tiempo desconoció que hubiera dineros del narcotráfico metidos en la campaña presidencial de Ernesto Samper. "Me lo dijo el propio Santiago Medina (tesorero de la campaña) en su momento, que fue cuando yo supe cómo se habían hecho las cosas, como se había participado, etc... tengo mi verdad absoluta y es que nunca participé en nada ilegal... son 40 años de lucha legal, seria respetable", continuó.Serpa asegura que después de la versión de Medina, quien tampoco le confirmó que Samper hubiera tenido conocimiento de los hechos, él personamente fue y habló con el presidente; le contó lo narrado por Santiago Medina y le preguntó si Samper sabía de esos dineros."Le pregunté al presidente, le conté lo que me dijo Medina y le dije que me había convencido y por eso me quedé y di esa batalla... no tengo motivos para cambiar de opinión... porque no han surgido circunstancias diferentes que me hagan cambiar mis opiniones.,... debía permanecer al lado del presidente y del país y así lo hice", anotó Horacio Serpa.El fantasma políticoEl ex ministro Horacio Serpa, reconoció que esa lealtad al presidente Samper y el haberse quedado a su lado hasta el final de su gobierno, se le convirtió en un "fantasma político", que siempre lo golpea, le destroza el cráneo, lo acaba políticamente."Pero a pesar de eso yo no estoy arrepentido...yo ya era ministro, había pasado mucho tiempo... el debate empezó desde antes de las elecciones... pero le repito que nunca hubo la certeza de que Samper hubiera tenido conocimiento del ingreso de esos dineros y por eso me quedé", insistió Serpa.El ex candidato presidencial aseguró que no quiere venganza contra Fernando Botero, al ser preguntado si quería que se extraditara. "No me quiero enredar en eso, no quiero venganza, yo estoy de acuerdo con lo que digan las autoridades", puntualizó.