Uruguay viaja a Cúcuta para amistoso contra Colombia

Un grupo de jugadores uruguayos viajaron con destino a Cúcuta para jugar con Colombia un partido amistoso el próximo miércoles, con la presencia de numerosos jugadores de equipos internacionales.Desde Montevideo viajan vía Buenos Aires siete jugadores juntos con el cuerpo técnico que encabeza Oscar Washington Tabárez.Ellos son Fabián Carini, Andrés Scotti, Pablo Castro, Ignacio Ithurralde, Diego Godían, Alvaro González y Diego Vera.En el aeropuerto de "El dorado", de Bogotá los jugadores se unirán a colegas procedentes de equipos del exterior.El partido en Colombia es muy importante para el entrenador uruguayo porque se trata de una fecha FIFA, la última antes de la próxima Copa América, lo que le permite contar con los jugadores de equipos exteriores, fundamentalmente europeos.Tabárez lamentó en declaraciones a la prensa la ausencia por lesión de Diego Lugano.El plantel convocado y que estará presente en el estadio "General Santander", de Cúcuta, es el siguiente:Porteros: Fabián Carini (Inter-ITA) y Juan Castillo (Peñarol-URU).Defensas: Carlos Diogo: (Zaragoza-ESP), Andrés Scotti (Argentinos Jrs-ARG); Pablo Castro (Bella Vista-URU), Jorge Fucile (Porto-PORTUGAL), Ignacio Ithurralde (Defensor-URU) y Diego Godin(Nacional-URU). Volantes: Egidio Arévalo (Peñarol-URU), Alvaro González (Defensor-URU); Julio Mozzo (Peñarol-URU), Omar Pusso(Charlton-ING). Delanteros:Gonzalo Vargas (Mónaco-FRA), Sebastián Abreu (San Luis-MEX), Luis Suárez(Groningen-HOL), Diego Vera (Nacional-URU) y Nicolás Vigneri(Peñarol- URU).