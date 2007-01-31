¿Quienes son los nuevos llamados por la Corte Suprema de Justicia?

Entre los nuevos llamados a rendir declaración (versión libre o juramentada, según el caso, por actuar como firmantes de llamado "Acuerdo de Ralito", suscrito entre comandantes paramilitares y varios dirigentes políticos, figuran algunos congresistas, ex congresistas, funcionarios oficiales y dirigentes regionales.La decisión de la Corte, conocida este martes, cobija a los siguientes congresistas: Juan Manuel López Cabrales, senador liberal, es el gran barón electoral de Córdoba y el mayor elector del Partido Liberal en el país. Su hermano Libardo es actualmente el gobernador de ese departamento y por la época de los hechos, julio de 2001, ocupaba ese cargo su tío José María López. En las elecciones de 2002 obtuvo más de 101 mil votos, y en 2006 alcanzó el guarismo de 125 mil 646 votantes.Reginaldo Montes, senador de Cambio Radical y natural de Sahagún Córdoba, cuando firmó el Acta de Ralito era representante a la Cámara. Para el año siguiente fue reelegido con 48 mil votos, y para las elecciones de Senado el año pasado disminuyó su votación a 24 mil 508.William Montes, senador del Partido Conservador, ha mantenido total silencio sobre su asistencia a la cumbre del Nudo de Paramillo. Natural del Carmen de Bolívar, fue concejal en su municipio, diputado de Bolívar y llegó a la Cámara de Representantes en 1994. Pasó al Senado al periodo siguiente (1998-2002), obteniendo el puesto 56 con 56 mil 900 votantes, de los cuales cerca de 34 mil los consiguió en su departamento. Para el 2006, en la lista única conservadora Montes alcanzó la tercera votación en el país, con 65.321 sufragios, de los cuales, más de 48 mil los alcanzó en Bolívar. Ha sido acusado de tener diferentes vínculos con la chancera Enilce López, 'La Gata', y por su intermedio tuvo a la familia de la empresaria haciendo parte del Partido Conservador en Bolívar.José de los Santos Negrete, representante a la Cámara del departamento de Córdoba, es nacido en San Bernardo del Viento. Para la época de los hechos se desempeñaba como gerente departamental del Partido Conservador. Alcanzó su curul en la Cámara con 24 mil votos. Es ingeniero civil y ha desempeñado diversos cargos en la administración pública. Durante su campaña política recibió acusaciones del también implicado Reginaldo Montes quien consideraba que su jefe de debate era una de sus hermanas, que se desempeñaba como directora seccional del CTI de la Fiscalía.LLAMADOS A DECLARARPor carecer de competencia para investigarlos, la Corte Suprema de Justicia llamó como declarantes a varios ex congresistas, entre ellos:Rodrigo Burgos de la Espriella, era el segundo renglón o suplente del conservador Julio Manzur en el Senado, quien le dio varias "palomitas" en el Congreso. Hoy se desempeña como cónsul de Colombia en Quito, donde el jefe de la misión diplomática es Carlos Holguín, hijo del actual ministro del Interior y en aquel entonces presidente del Partido Conservador.José 'Pepe' Gnecco, en varias oportunidades fue senador del Partido Liberal y su familia dominó parte de la historia política del Cesar. Hasta que el "clan de los Araujo" entró a combatirlos y prácticamente los sacó de la escena política. El hermano mayor de Pepe, Jorge. fue asesinado por orden de paramilitares en agosto de 2001, pocos días después de la cumbre de Ralito, a la que asistió Pepe. Este mismo, junto con su familia, fue secuestrado por alias 'Jorge 40', pero liberado ante la presión del gobierno, que amenazó con romper el proceso de paz con los 'paras', que adujeron que el plagio obedecía a que los Gnecco son delincuentes de cuello blanco.José María Imbet, representante conservador de Bolívar en dos periodos, muy próximo al ala pastranista, a la que dejó de pertenecer para convertirse en ferviente partidario de la reelección presidencial. En el año 2002 fue la tercera votación para Cámara de Representantes en Bolívar con más de 48 mil sufragios, pero en el 2006, tras el retiro forzoso de 'La Gata' y su familia del Partido Conservador, su votaci´ñon se redujo a solo 19 mil 700, que no le alcanzaron para repetir curul.Luis Carlos Ordosgoitia, fue representante a la Cámara en dos periodos por el Partido Conservador en Córdoba. En 2002 obtuvo una gran votación, casi 47 mil votos, pero no le alcanzaron para repetir la curul. Fue integrante la comisión de Paz de la Cámara e hizo varios nexos con los paramilitares como interlocutor del gobierno de Andrés Pastrana. Fue uno de los "invitantes" oficiales a la reunión de Ralito, en versión de Imbet, pero reconoció que el gobierno no lo había autorizado para ello. Se desempeñaba como director del Instituto de Concesiones del gobierno Uribe, pero debió renunciar por el escándalo parapolítico.Fredy Ignacio Sánchez, es el actual candidato del Partido Liberal para la gobernación de Córdoba, en llave con el senador López Cabrales. Se desempeñó durante 20 caños como representante a la Cámara y por un lapso de siete meses, durante el gobierno de Virgilio Barco, fue gobernador titular. En 2006 no aspiró para guardar su candidatura a la gobernación. En 2002 obtuvo más de 56 mil votos para su lista a la Cámara de Representantes.Eleonora Pineda era concejal de Tierralta, Córdoba, en cuya jurisdicción queda Santa Fe de Ralito. Había obtenido esa posición con algo más de siete mil votos, pero en 2002 obtuvo la más alta votación para la Cámara en Córdoba, superando a los grandes barones electorales de la región. Obtuvo más de 82 mil sufragios. Reconocida impulsora del proceso de paz con los paramilitares, los partidos de la coalición uribista no la quisieron tener en sus filas como candidata en 2006. Debió "acampar" en Convergencia Ciudadana y obtuvo menos de 25 votos, insuficientes para repetir su curul en la Cámara. Jorge Luis Feris, aunque tuvo algunos cargos de representación, no era muy conocido en la política de Sucre, hasta el punto que el documento de Ralito lo firmó como "José Luis" y reconocido como 'ganadero'. Al año siguiente figuró como candidato a la Cámara por Sucre, con el aval del Partido Liberal: ocupó el primer lugar en las elecciones, con más de 53 mil votos. En 2006 volvió a aspirar dentro del movimiento Apertura Liberal (el mismo del hijo de La Gata), pero no alcanzó a los 11 mil votos y no resultó reelecto.Luis Alvarez, para la época de los hechos era el suplente o segundo renglón de Reginaldo Montes en la Cámara de Representantes, por el departamento de Córdoba.