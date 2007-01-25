Corte Suprema continúa recibiendo testimonios en el caso de la "parapolítica"

Durante más de tres horas rindieron testimonio ante la Comisión Especial de Investigación de la Corte Suprema de Justicia, los ex diputados de Sucre, Johnny Guillermo Villa y Walberto Estrada, en el proceso que se adelanta contra el senador Alvaro García y el representante a la Cámara Erik Morris, por presuntos nexos con paramilitares. Caracol Radio conoció que Villa y Estrada sostuvieron ante la Corte Suprema que no tuvieron ninguna relación política con García Romero y Erik Morris, y desmintieron que hubieran intercedido ante jefes paramilitares, para que les brindaran a poyo con el fin de ser elegido congresistas. Johnny Villa habría señalado que durante la campaña para el Congreso apoyó a un candidato del Partido Liberal , mientras que Walberto Estrada , habría indicado que respaldó a un candidato del Partido Conservador. Los ex diputados fueron capturados el 26 de sept5iembre del año pasado junto con el ex presidente de la Asamblea de Sucre, Angel Villarreal y Nelson Stanp, quienes también rindieron testimonio este martes ante la Corte Suprema durante más de siete horas. Nelson Stanp reconoció haber formado parte de la estructura política de los grupos de autodefensas que operaban en el departamento de Sucre bajo el mando del desaparecido jefe paramilitar, Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena.