Uruguay viene con "toda la pesada" para enfrentar a Colombia

Alvaro Recoba, del Inter de Milán y Diego Forlán, del Villarreal español, encabezan la nómina de 19 futbolistas reservados por el seleccionador uruguayo de futbol de mayores, Oscar Washington Tabárez, para enfrentar a Colombia el 7 de febrero, en partido amistoso de preparación para la Copa América de Venezuela.Tabárez indicó que "el próximo martes dará a conocer la lista definitiva de jugadores, la cual no incluirá a aquellos que jueguen el domingo 4 de febrero en sus respectivos clubes, para evitar que lleguen a Colombia sobre la hora del partido y otorgar demasiadas ventajas al rival".La lista de convocados para este compromiso, que podría tener su revancha el 4 de marzo en el Estadio Centenario de Montevideo, es la siguiente.Arquero: Fabián Carini (Inter, Italia).Defensas: Andrés Scotti (Argentinos Juniors, Argentina), Jorge Fucile (Porto, Portugal), Carlos Diogo (Zaragoza, España), Diego Lugano (Fenerbahce, Turquía), Mauricio Victorino (Veracruz, México) y Darío Rodríguez (Schalke 04, Alemania).Volantes: Diego Pérez (AS Mónaco, Francia), Pablo García (Celta de Vigo, España), Omar Pouso (Charlton, Inglaterra), Gustavo Varela (Schalke 04, Alemania) y Fabián Canobbio (Celta de Vigo, España).Delanteros: Fabián Estoyanoff (Deportivo La Coruña, España), Luis Suárez (FC Groningen, Holanda), Diego Forlán (Villarreal, España), Gonzalo Vargas (AS Mónaco, Francia), Sebastián Abreu (San Luis, México), Vicente Sánchez (Toluca, México) y Alvaro Recoba (Inter, Italia). El técnico colombiano Jorge Luis Pinto también entregará el lunes la lista definitiva del combinado nacional para el compromiso que marcará su debut al frente del equipo.