Uruguay pierde a un defensa para el Sudamericano Sub-20 de fútbol

El zaguero Ribaír Rodríguez, del Danubio, Campeón del Apertura de Uruguay, quedó al margen de la selección que participará en el torneo Sudamericano Sub-20 de Paraguay, a raíz de una lesión lumbar.Rodríguez es el segundo titular que no podrá jugar tras sumarse la negativa del Groningen, de Holanda, a ceder al delantero Luis Suárez.El técnico de la selección uruguaya, Gustavo Ferrín, no ha decidido si convocará a otro jugador para reemplazar a Rodríguez.Uruguay jugará el torneo en la Serie "B" con Argentina, Colombia, Venezuela y Ecuador.La primera fase los uruguayos, que viajarán el 4 enero, la disputarán en la sede de Ciudad del Este.La ronda final entre los tres mejores de cada grupo se jugará en Asunción y Luque.