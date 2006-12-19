Mancuso pidió perdón ante un fiscal de Justicia y Paz

Durante más de nueve horas rindió versión libre ante un Fiscal de Justicia y Paz de Medellín, el ex jefe desmovilizado de las autodefensas, Salvatore Mancuso, quien pidió perdón a las víctimas de los crímenes cometidos por las autodefensas.Durante la jornada el ex-jefe paramilitar hizo la presentación básica del surgimiento de las autodefensas y las actividades que cumplieron reemplazando al Estado en algunas regiones del país, pero en ningún momento reconoció sus actividades delictivas, que es lo que persigue la ley de justicia y paz.Esa previsto que la diligencia continúe este miércoles, a partir de las 8 horas, en el piso 20 del Palacio de Justicia de Medellín. El fiscal Mario Iguarán pide a ex jefes de autodefensas confesar la verdadLa Fiscalía General de la Nación reveló que en las últimas investigaciones en distintos sitios del país han encontrado muchas más fosas comunes con restos humanos, y el número hoy supera a las halladas en Chile, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.Durante una breve reunión con los víctimas o sus familiares, el Fiscal General de la nación, Mario Iguarán Arana, explicó que el procedimiento judicial iniciado esta mañana, con la versión libre entregada por el ex comandante del Bloque Catatumbo, Salvatore Mancuso, es apenas el comienzo de un largo proceso en el que se incluyen varias audiencias, entre ellas algunas públicas en la que podrán participar las víctimas.-En este encuentro con los las familias, sus abogados y algunos organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, el Fiscal Iguarán Arana advirtió que en estas audiencias en todo el país "lo único que se tolerará es la confesión de la verdad", de parte de los implicados en crímenes y que ahora están siendo investigados por la Unidad de Fiscales de Justicia y Paz.-Explicó que en la versión libre que rindió William Salazar, alias El Loro, en la Costa Atlántica, la fiscalía encontró que en esas confesiones el investigado "está faltando a la verdad, y eso no será tolerado" por las autoridades judiciales.-El Fiscal Iguarán dijo que en los procedimiento de hoy están entregando una relación acumulada de los hechos en los que están investigando a los desmovilizados excomandantes de las autodefensas y posteriormente los convocarán de nuevo, a citas en las que le permitirá a los familiares de las víctimas, para que participen y confronten a los victimarios.-"El de hoy es un proceso que apenas comienza y en lo avanzado hasta ahora, la Fiscalía ha logrado encontrar más fosas comunes, que las halladas en Chile en tiempos de la dictadura de Pinochet", ratificó el señor Iguarán Arana, para precisar el volumen de información de que dispone el organismo para confrontar a los líderes de las autodefensas.-Algunos abogados defensores de las víctimas, especialmente de la Costa Atlántica, y en particular del departamento de Sucre, denunciaron ante el Fiscal que muchas de las informaciones y documentos entregados a la Fiscalía para procesar a los desmovilizados paramilitares, luego no aparecen en los expedientes, a lo que el jefe de la fiscalía se comprometió a investigar y acumular adecuadamente