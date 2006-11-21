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09 jul 2026 Actualizado 10:08

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El gobernador de Sucre no renunciará por escándalo político

El gobernador de Sucre, Jorge Anaya Hernández, desmintió de manera enérgica las informaciones según las cuales él renunciaría por la crisis política que se presenta en el departamento por supuestos nexos de políticos con paramilitares

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El gobernador de Sucre, Jorge Anaya Hernández, desmintió de manera enérgica las informaciones según las cuales él renunciaría por la crisis política que se presenta en el departamento por supuestos nexos de políticos con paramilitares.
El mandatario seccional admitió que en el departamento se vive un ambiente de mucha tensión y que seguramente Sucre se verá afectado especialmente, en la gestión de proyectos y recursos en el orden nacional, pero que estas no son razones para dejar el barco tirado.
Anaya Hernández igualmente dijo que nunca ha tenido ningún tipo de relaciones con grupos paramilitares y que se le ha tratado de involucrar en todo ese escándalo por el simple hecho de que los parlamentarios detenidos lo apoyaron en su campaña hacía la gobernación.
El gobernador, sin embargo había sido mencionado en algunas declaraciones por Jairo Castillo alias "Pitirry", principal testigo en el caso de los congresistas, como uno de los beneficiados con recursos económicos de los paramilitares.

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