Testigo contra congresistas vinculados con "paras" dice que un fiscal le pidió que se retractara en el 2002

Jairo Castilllo conocido como "Pitirry", quien trabajo para varias personas vinculadas en el paramilitarismo, dijo que en su deseo de limpiar su conciencia, le comunicó en tres oportunidades y por escrito al entonces fiscal general, Luis Camilo Osorio, lo que sabía en contra del los congresistas hoy detenidos y las actividades del gobernador de Sucre, Salvador Arana.Dijo que incluso se logró entrevistar con el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Andres Ramirez Moncayo quien luego se desempeño como vice fiscal y le sugirió no denunciar al gobernador Arana Sus ya que se trataba de un hombre "buena gente".Explicó que Ramirez le iba a hacer firmar una hoja en la que hablaba bien del gobernador la cual se negó a firmar y la cual tomo el abogado de Arana.Castillo afirmó ademas que el había advertido como iban a asesinar a la fiscal Yolanda Paternina quien fue la persona que trabajó con el a través de información que le suministraba.En cuanto a lo que aseguraron los jefes paramilitares desde la reclusión de La Ceja en relacion a que el país se debía preparar para la verdad, Castillo dijo que si con lo que el había dicho el país estaba revolucionado cómo quedará cuando las cabezas de la estructura hablen y le cuenten todo al país."Yo solo estoy descorchando la botella ya que yo solo era un campesino que no tenia mando y dirección pero presencie y supe muchas cosas de los nexos entre políticos con las autodefensas " dijo en dialogo con Caracol Radio.Aseguró que la detención de los congresistas es tan solo el 3 por ciento de los nexos que existen entre políticos con el fenómeno del paramilitarismo .Dijo que hay que rodear al presidente Alvaro Uribe quien recogió un país "podrido".En cuanto a las reiteradas menciones del senador Alvaro Araujo sobre supuestos con el paramilitarismo dijo que de el no le consta nada pero dijo que asi como aceptó haberse reunido con "Jorge 40" habría podido acudir a las autoridades al mismo Procurador para que limpiaran al departamento de Sucre.Dijo que esta esperando que una comisión de la Fiscalía y de la Corte Suprema lo requieran para contar todo lo que sabe.