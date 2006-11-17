El senador Alvaro García también irá a la Picota

En las casas especiales de la penitenciaría nacional de la Picota, en el sur de Bogotá, quedará recluido el senador uribista Alvaro García Romero, investigado por la Corte Suprema de Justicia por su presuntos nexos con grupos de Autodefensa, y quien el jueves en la noche se entregó a las autoridades.El congresista se puso a disposición de agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones en un apartamento del norte de la ciudad, y de inmediato fue conducido al bunker de la Fiscalía General de la Nación donde pasó su primera noche de reclusión.La Corte Suprema de Justicia investiga a los senadores García Romero y Jairo Merlano, así como al representante a la cámara Eric Morris por los delitos de conformación de grupos paramilitares, concierto para delinquir y hasta homicidio en el departamento de Sucre.El parlamentario Eric Morris se entregó a las autoridades el martes de esta semana y ya se encuentra recluido en La Picota, mientras que el senador Jaime Merlano interpuso una acción de tutela y un recurso de reposición, para tratar de evadir la orden de captura que sigue activa en su contra.