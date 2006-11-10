Autoridades coinciden en que el escándalo con congresistas involucrados en paramilitarismo es más grave que el 8 mil

El ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi compartió la opinión del fiscal general Mario Iguarán y dijo que la investigación a 3 congresistas por presunta conformación y financiación de grupos paramilitares, es un hecho mucho más grave y doloroso que el proceso ocho mil.La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de los senadores Alvaro García y Jairo Merlano, así como del representante Erick Morris, todos del departamento de Sucre, en desarrollo de la investigación que se les sigue por sus presuntos nexos con el paramilitarismo y el narcotráfico. Entre los delitos que se investigan están concierto para delinquir , conformación de grupos armados ilegales, homicidios y masacres.Holguín Sardi sostuvo en diálogo con Caracol Radio, que durante las investigaciones del proceso ocho mil, varios congresistas fueron detenidos por lavado de activos, pero ninguno fue acusado de asesinatos, masacres, o malversación de fondos públicos, como en el caso de los senadores Jairo Merlano y Álvaro García Romero y el representante a la Cámara, Erik Morris.El ministro del Interior señaló que es muy probable que otros congresistas sean vinculados a la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con los indicios que se han encontrado en el computador del ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", y otros documentos.Dijo que el gobierno recibe "con sorpresa y dolor" la orden de captura contra los tres parlamentarios, porque es un hecho que golpea las instituciones y golpea al congreso, pero se mostró complacido porque se demuestra que la justicia actúa enérgicamente incluso frente a reconocidos líderes políticos. El fiscal comparteEl fiscal general de la nación, Mario Iguarán, se pronunció en sentido similar al ministro del interior y calificó como un hecho aún más grave que el proceso 8000, la decisión de la Corte Suprema de ordenar la captura de tres congresistas por conformar y financiar grupos paramilitares.Iguarán resaltó que no solo se está hablando de financiar campañas políticas con ilícitos sino también de atentados contra vidas humanas y la repartición de los recursos públicos como si fueran un botín.Aunque el fiscal no quiso comprometerse calificando a los congresistas como prófugos, tarea que dijo le compete a la Corte, si resaltó que lo importante es que los imputados deberían reportarse ante la justicia.¿Quienes son los congresistas?JAIRO MERLANO FERNANDEZSenador partido de la U.En dos oportunidades fue alcalde de Sincelejo, pero su movimiento político ha manejado la administración local de la capital de Sucre en los últimos 5 periodos legales.El actual alcalde de Sincelejo Jaime Merlano es hermano de este senador, que dejó de desempeñarse como magistrado del tribunal superior de Sincelejo para ingresar a la política.Este es su segundo periodo en el senado de la república; en la primera oportunidad fue elegido con el aval del movimiento Colombia Viva y en las pasadas elecciones aspiró por el Partido de la U.ALVARO GARCÍA ROMEROMovimiento Colombia DemocráticaEmpezó su carrera política a los 21 años de edad, ha sido desde concejal y alcalde de su natal municipio de Ovejas, hasta diputado de Sucre, representante a la cámara y senador de la república.Ha sido el jefe político de los últimos cinco gobernadores de Sucre y tradicionalmente maneja mas de 20 de las 26 alcaldías de los distintos municipios del departamento.ERIC MORRIS TABOADARepresentante a la cámara Colombia DemocráticaMorris Taboada es primo del senador García Romero, ha sido alcalde de Sincelejo y gobernador de Sucre; el actual es su primer periodo en el Congreso de la República.