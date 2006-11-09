Hermano del senador García Romero espera que los congresistas no sean 'chivos espiatorios'

La clase dirigente en el departamento de Sucre se mostró consternada por la orden de captura que la Corte Suprema de Justicia dictó en contra de tres parlamentarios sucreños por supuestos nexos con grupos paramilitares.El gobernador de Sucre, Jorge Anaya Hernández, calificó el hecho como un duro golpe para la dirigencia política de la región, y dijo que confía en que tanto los senadores Álvaro García Romero y Jairo Merlano Fernández, como el representante a la cámara, Eric Morris Taboada, salgan airosos de este proceso. El alcalde de Sincelejo, Jaime Merlano Fernández, quién es hermano del senador Jairo Merlano, sostuvo que aspira que la decisión de la Corte no obedezca al afán de las autoridades de buscar chivos espiratorios o de manipulaciones provocadas desde la prensa nacional e internacional. El representante a la cámara Jairo Quessep Fernández, compañero de formula del senador Merlano, se mostró extrañado con el fallo que calificó como apresurado. Por su parte la Procuraduría general de la Nación anunció que si encuentra méritos, abrirá una investigación disciplinaria contra los tres congresistas involucrados por presuntos nexos con el paramilitarismo.El procurador encargado, Carlos Arturo Gómez, dijo que están a la espera de confrontar las pruebas halladas en el computador del ex jefe desmovilizado de las autodefensas, "Jorge 40" con la decisión de la Corte Suprema de Justicia.Infotmó que el teniente del Ejército Edgar Ignacio Fierro Florez, más conocido como "Don Antonio", en el caso del PC de "Jorge 40" fue destituido en octubre de 2003 por la Procuraduría por presuntos nexos en la masacre de Mico Ahumado, Bolívar.