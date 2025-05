Un adolescente se hirió con una arma de fuego en San Andrés

Las directivas del colegio Instituto Técnico Industrial de San Andrés, no salen del asombro luego de que a un menor de 14 años se le disparara un arma que cargaba en su morral y le ocasionara una herida en su pierna derecha.El menor, que no reviste una lesión de gravedad, fue remitido a la Clínica Villarreal de la isla, donde fue atendido de manera oportuna.Las autoridades y profesores del plantel educativo no se explican cómo el menor pudo introducir el arma al centro educativo sin ser visto y cuál era la finalidad.Los padres de familia denunciaron que el colegio no cuenta con servicio de vigilancia.