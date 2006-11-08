Allanan propiedades de "Rodrigo Cadena" en Sincelejo

Agentes del CTI de la Fiscalía y del Gaula de la Infantería de Marina, allanaron tres residencias de Sincelejo en las que habitó el ex jefe del frente Héroes de los Montes de María de las Autodefensas, Rodrigo Mercado Pelufo, alias "Rodrigo Cadena".Las diligencias de allanamiento se cumplieron en los barrios los Tejares, Camilo Torres y Venecia, ubicados en diferentes sectores de la capital del departamento de Sucre.La operación fue coordinada por una fiscal de Bogotá, quien hasta el momento ha guardado total hermetismo sobre los objetivos y resultados de las diligencias.Alias "Cadena" se desmovilizó, con el frente que dirigía, el mes de julio del 2005 en el municipio de María la Baja, Bolívar y en noviembre de ese mismo año desapareció cuando se encontraba en la zona de concentración de Santa Fe de Ralito, Córdoba.