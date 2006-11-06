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09 jul 2026 Actualizado 10:07

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Justicia

Murió intoxicado un niño de dos meses en Sucre

Un niño de dos meses murió intoxicado luego que su mamá fumigara con un insecticida su vivienda, ubicada el municipio de Toluviejo, al norte del departamento de Sucre.La madre del niño mezcló dos sustancias para combatir los mosquitos y fumigó toda la casa sin prever los daños que podría ocasionarle a su pequeño hijo

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Un niño de dos meses murió intoxicado luego que su mamá fumigara con un insecticida su vivienda, ubicada el municipio de Toluviejo, al norte del departamento de Sucre.
La madre del niño mezcló dos sustancias para combatir los mosquitos y fumigó toda la casa sin prever los daños que podría ocasionarle a su pequeño hijo.
El bebé sufrió graves problemas respiratorio por lo que lo trasladaron de urgencia al hospital regional de Sincelejo, donde posteriormente falleció.
La madre del bebé fue capturada por la policía para adelantar las investigaciones respectivas y esclarecer los hechos.

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