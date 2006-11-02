"El manteco" habría comandado la masacre

Los cerca de 300 guerrilleros que atacaron la estación de policía del corregimiento Tierradentro habrían sido comandados por Jhover Man Sánchez Arroyave, conocido como "el manteco", cabecilla del frente 58 de las FARC.Alias "el manteco" opera en la zona del Alto Sinú y en varios municipios del Urabá antioqueño.En Córdoba tiene radio de acción en los corregimientos de Batatas, Saiza, Río Verde y Río Manso, jurisdicción del municipio de Tierralta. Aparece en el primer lugar de una lista de los 10 delincuentes más buscados por el departamento de Policía de Córdoba y es sindicado por las autoridades de comandar las acciones subversivas más sangrientas de los últimos años en esa zona del país.Entre ellas las masacres de Bojayá en la que murieron 74 personas, la de Tarazá (Antioquia), que dejó 25 campesinos muertos en diciembre del 2001 y el asesinato de nueve trabajadores bananeros que se disponían a iniciar su jornada laboral en la finca Villa Lucía de Apartadó (Antioquia), el 26 de abril de 2002.Sánchez Arroyave ya fue condenado en ausencia a 40 años de prisión, por los delitos de homicidio en persona protegida, lesiones personales en persona protegida, actos de terrorismo, rebelión agravada y violación al Derecho Internacional Humanitario.Trasladan cadáveres a sus lugares de origenA 12 municipios de 8 departamentos del país serán enviados los 17 policías que murieron en el corregimiento de Tierraadentro, Córdoba, durante un ataque de la guerrilla contra la estación de policía en la que también murieron dos civiles.Los cadáveres serán remitidos a Túquerres en Nariño; Barranquilla, Tuluá, Isnos en el Huila; Valledupar, Corozal en Sucre; Bogotá, Girardot, Ibagué, Sincelejo y a los municipios cordobeses de Montería, Cereté, Palencia y Los Cordobas.Los civiles muertos fueron identificados como Zenaida Alvarez Alemán y Elkin Padilla Díaz, quienes quedaron en medio del fuego cruzadoEntre tanto en Caucacia, Antioquia, reciben asistencia médica los 5 policías heridos identificados como Fredy López Vargas, Stiven Guiz Marte, Carlos Guzman Vidal, Francisco Méndez y un patrullero de apellido Rodríguez.Se conoció que los civiles heridos son Jesualdo Gómez Arrieta, Evert Sequeda Padilla, Luis Octavio Romero y Otto Gómez, quienes son atendidos en el hospital de Puerto Libertador.