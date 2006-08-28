Hospitales de la Costa Atlántica no salen de la crisis

La inviabilidad financiera tiene en crisis a los hospitales de la Costa Atlántica, la mayoría de ellos están sometidos a un proceso de reestructuración y los más importantes fueron cerrados para darle paso a nuevos hospitales.En Barranquilla, la alcaldía creó una entidad denominada Redehospital para administrar los 4 hospitales y 47 puestos de salud del distrito. La situación ha mejorado en cuanto al manejo de los recursos y la compra de insumos pero la oferta de los hospitales se queda corta ante la alta demanda de pacientes que generó el cierre del Hospital Universitario y la ESE José Prudencio Padilla. Las clínicas privadas están copadas y por lo menos 800 mil pacientes del tercer y cuarto nivel de complejidad han sido asumidos por la unidad hospitalaria Barranquilla. Con sólo 150 camas, este hospital atiende anualmente 5 mil partos y mil 500 césareas. Y con sólo 2 quirófanos, realiza 800 cirugías al mes.En Córdoba ya se inició el proceso de reestructuración de 18 hospitales declarados inviables financieramente. 53 mil millones de pesos serán necesarios para el proceso de reestructuración, en el que 700 trabajadores serán despedidos.Entre tanto, en Santa Marta no hay hospital. El "Julio Méndez Barreneche" fue cerrado desde el pasado mes de septiembre para darle paso al nuevo Hospital Francisco Troconis que se encuentra en proceso de adecuación. Los otros 11 hospitales del departamento de Magdalena están en proceso de reestructuración por la crisis financiera en la que se encuentran.En Sucre, el alto número de personas que no están afiliadas a ningún régimen de salud y la gran cantidad de desplazados por la violencia han sido determinantes para agravar la crisis de los hospitales de Sincelejo, San Marcos y Corozal. Los recursos dispuestos no son suficientes para atender la demanda de servicios de salud en este departamento. Los hospitales de primer nivel de los municipios permanecen la mayor parte del tiempo en paro por el atraso en el pago de salarios a los trabajadores.