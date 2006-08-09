Congresistas costeños protestan por venta de Corelca

Congresistas de la bancada de gobierno y provenientes de la Costa Atlántica, criticaron la decisión del gobierno de vender la empresa de energía eléctrica Corelca, considerada una de las insignias de los departamentos del litoral caribe.Tarquino Pachecho, representante de Atlántico y del Partido cambio Radical, dijo que el gobierno debe decir qué va a pasar con las tarifas si la empresa termina privatizada, pues las gentes de la costa deben destinar la mitad de sus ingresos en pagar el servicio, que es el más caro del país.El representante de Sucre Eric Morris, del partido Colombia democrática, dijo que el gobierno no consultó con la dirigencia política de la Costa una propuesta de esa naturaleza, que implica vender una empresa que ha generado desarrollo en la región.Miguel Angel rangel, del Partido de la U y del departamento del Bolívar, pidió una intervención de la Contraloría y lamentó que el Gobierno se haya dedicado a ofrecer en venta las empresas que son patrimonio nacional, como Ecopetrol y Corelca.