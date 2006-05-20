En plaza pública los candidatos miden sus últimas fuerzas por la Presidencia de la República

A escasos ocho días de la contienda por la Presidencia de Colombia, los candidatos a la primera magistratura en distintas plazas públicas del país se la juegan por conquistar a centenares de electores. La fuerza de los candidatos durante el último fin de semana de campaña se ha centrado en llenar las plazas públicas. Mientras que al comenzar el fin de semana el candidato presidente Alvaro Uribe congregaba, aunque sin lleno total, a centenares de bogotanos en la tradicional Plaza de Bolívar con todos los altos dirigentes de los movimientos uribistas, el candidato del Polo Democrático, Carlos Gaviria, llenaba en Cali la plaza de San Francisco, con centenares de caleños que desde las distintas comunas llegaron hasta el centro para conformar una extensa mancha amarilla. Por su parte, el candidato del Partido Liberal, Horacio Serpa, estuvo el sábado en Sucre visitando los municipios de Corozal y Sincelejo. En estas poblaciones hizo distintos recorridos por plazas de mercados y barrios populares en busca de electores. Serpa finalizó su correría por esa zona del país con un acto de político al que asistieron reconocidos líderes del Partido Liberal de la región como el congresista Gabriel Espinosa y el expresidente del senado Julio César Guerra Tulena.Luego de su gira por Sucre, Serpa junto al expresidente César Gaviria y el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez hizo otro cierre de campaña en Bucaramanga concentró a sus seguidores en el centro de feria y exposiciones.Hasta Valledupar llegó el presidente candidato Alvaro Uribe con un nutrida comitiva de políticos del Partido de la U y del movimiento Alas Equipos Colombia y en el parque de la leyenda Vallenata convocó a centenares de personas a las que mostró los logros de su gobierno y los invitó a que lo reelijan.En Medellín, luego de terminar una visita al departamento de Chocó este mismo sábado, el candidato Carlos Gaviria hizo en el parque Berrio su cierre de campaña para Antioquia. Allí expuso nuevamente su programa de gobierno, invitó a los paisas a que el 28 de mayo voten por le Polo y finalizó el acto con un concierto de Rock. El candidato del movimiento comunal, Carlos Arturo Rincón, hizo su clausura de campaña en la casa de Boyacá, de Bogotá. "Fueron más de 200 líderes comunales, vendedores ambulantes y hasta uribistas los que estuvieron en mi cierre de campaña", aseguró Rincón. Los candidatos en el día finalLos aspirantes presidenciales no descansan y este domingo también siguen haciendo más cierres de campaña y correrías políticas por todo el país.El Polo Democrático busca superar al candidato presidente Alvaro Uribe. El jefe de debate de Carlos Gaviria, el senador Antonio Navarro, asegura que "a diferencia de Uribe su movimiento este domingo colmará la plaza de Bolívar".Con un concierto que se ha denominado "Por la democracia, la paz y la vida" y el que participarán grupos musicales como Aterciopelados y Dr. Krappula, Carlos Gaviria hará la clausura nacional de su campaña.Alvaro Uribe visita este domingo varios municipios del departamento de Córdoba y finaliza en Sincelejo.Horacio Serpa visitará diez localidades de Bogotá.