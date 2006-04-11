Policía en Sucre frena exterminio de hicoteas y captura a 52 personas

La policía en el departamento de Sucre capturó a 52 personas que se dedicaban a la caza y comercialización indiscriminada de hicoteas, especie en vía de extinción, familia de las tortugas y el morrocoy.En el momento de las capturas estas personas transportaban cerca de cinco mil hicoteas en un camión, las cuales pretendían comercializar en las plazas de mercado de la costa Atlántica. Tradicionalmente los días previos a la semana santa se incrementa la caza de este animal, pues con el mismo se prepara uno de los platos mas apetecidos por los costeños durante esta época del año.El hábitat natural de esta especies son los terrenos aledaños a las ciénagas y ríos.En las últimas semanas han sido capturadas 218 personas por estas acciones y se han recuperado y devueltas a su hábitat mas de 10 mil hicoteas