Colombia votó en calma pero con cierta apatía

Una relativa calma, alterada por un "apagón" eléctrico en el norte del país, y una abstención aparentemente alta, marcaron la jornada electoral de este domingo en Colombia.Al cierre de las votaciones, hacia las cuatro de la tarde, se vislumbraba una notable abstención en varios departamentos, especialmente los del Caribe, según los informes preliminares.Sin embargo, minutos antes de que oficialmente se reportara el cierre de las mesas de votación, para iniciar el conteo, se observó una notable congestión en los centros electorales, de ciudadanos que esperaron hasta último momento para decidirse a sufragar.Las filas parecían interminables frente a algunas mesas donde muchos ciudadanos tuvieron problemas para identificar a los candidatos de sus preferencias y tardaron hasta 20 minutos en el proceso de votación.Uno de los pocos lugares donde no se observó congestión fue la Plaza de Bolívar, del centro de Bogotá, donde fue relativamente baja la presencia de electores.Además de filas, abundaron las quejas de muchos ciudadanos que no encontraron el registro de sus cédulas y no pudieron ejercer el derecho al voto. En Barranquilla, por ejemplo, un ciudadano dijo que llegó al lugar donde supuestamente estaba registrado, pero allí le informaron que su cédula aparecía en el municipio de Ciénaga, en el departamento de Magdalena.Mientras tanto, la Fiscalía reportó que por lo menos 20 personas fueron capturadas bajo cargos de supuestos delitos contra el sufragio. El fiscal general, Mario Iguarán, hizo un llamado a los detenidos para que delaten a quienes están detrás de posibles intentos de fraude.El "apagón"La jornada transcurrió con algunas alternaciones, la mayor de los cuales fue un "apagón" en varios departamentos de la costa Atlántica, que en algunos casos se prolongó durante más de una hora.El Urabá antioqueño y algunos sectores de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre fueron afectados. Los informes preliminares estiman que hubo fallas, pero las autoridades ordenaron un sobrevuelo sobre los sistemas de interconexión, para determinar si eventualmente se produjo un atentado.También hubo un "corte" eléctrico en los departamentos de Tolima y Huila, el cual igualmente fue atribuido a una falla técnica.Las autoridades electorales aclararon que estos cortes eléctricos no afectan el proceso de conteo de votos, pues hay muchas alternativas de comunicación y equipos de emergencia para que operen normalmente los sistemas.El conteo de votosCerrado el proceso de votación, tan pronto sonó el himno nacional, a las cuatro de la tarde, comenzó el lento proceso de conteo de votos en las 76.031 mesas instaladas en todo el país.Los jurados inicialmente optaron por contar el número de votos depositados para el Senado de la República y la Cámara de Representantes y compararlos con el número de personas que ejercieron el derecho al sufragio. Igual hicieron, de inmediato, con los tarjetones para las consultas internas de los partidos Liberal y Polo Democrático Alternativo.Luego se dedicaron a contar los votos depositados a favor de cada uno de los partidos, movimientos o grupos representativos de ciudadanos, y los candidatos para quienes estaban dirigidos, en las listas con voto preferente.Este proceso se ha cumplido de manera muy lenta en la mayoría de los centros electorales, pues los jurados lo hacen con mucho cuidado para no cometer errores que les puedan generar futuros problemas.