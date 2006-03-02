Insólitas listas con voto preferente pero con candidatos únicos

Un total de 18 listas a la Cámara de Representantes en el país se presentaron con la opción del voto preferente, pero paradójicamente tienen un solo candidato.La curiosa situación se presenta en mayor número en el departamento de Caldas, donde los movimientos Colombia Democrática, Opción Centro y Convergencia Ciudadana piden votar por el candidato de preferencia del elector, pero solamente tienen una opción.Colombia Democrática, dirigido por el senador Mario Uribe, también inscribió listas con voto preferente pero para un solo candidato en Arauca, Atlántico, y Quindío.El Movimiento Comunal y Comunitario inscribió candidatos únicos con voto preferente en Guainía, Norte de Santander y Sucre, mientras que Convergencia Ciudadana hizo lo mismo en Caldas y Vichada.El voto preferente, creado para que el elector escoja un candidato entre una nómina que presenta un partido político, también es usado para candidatos únicos por El Polo Democrático en Amazonas; Dejen Jugar al Moreno en Arauca; Apertura Liberal en Cauca; Colombia Siempre en Córdoba, Colombia Viva en Huila: el partido de la U en Putumayo; Colombia Viva en Quindío, y un movimiento de negritudes.