El colombiano Epifanio González triunfa en noche de campeones del boxeo mundial

Una victoria con Epifanio González y dos derrotas para Luis Suárez y Jesús Pérez es el balance que arrojó la jornada del fin de semana para el boxeo colombiano a nivel mundial.Epifanio Mendoza, campeón latino de la división de peso medio, se impuso por k.o. al mexicano Alejandro García al minuto y 15 segundos del tercer asalto en la noche de los campeones del Consejo Mundial de Boxeo en Cancún.Luis Suarez fracasó en su intento de conquistar el título de la categoría ligero del Consejo Universal ante el brasileño Carlos Oliveira quién lo envió a la lona en el primer episodio del combate desarrollado en Sao Paulo.En Tuzon, Arizona, el olímpico estadounidense Vicente Escobedo derrotó por nocaut técnico en el sexto asalto al colombiano Jesús Pérez.