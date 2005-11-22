Capturados 27 presuntos guerrilleros de las FARC

Un total de 27 presuntos guerrilleros urbanos de las FARC fueron capturados en la población norteña colombiana de Chalán, informaron las autoridades policiales. Los detenidos eran "milicianos" del frente 35 de ese grupo armado ilegal, dijo el director operativo de la Policía Nacional, general Alberto Ruiz, que coordinó la operación de captura. Ruiz destacó que entre los detenidos "están los dos jefes de esas milicias", así como dos más que tenían a cargo las finanzas del grupo, mediante actividades de extorsión. El reducto fue desmantelado en la llamada "Operación Sabana II", explicó el oficial, e indicó que se centró en la zona urbana de Chalán, localidad a unos 1.000 kilómetros al norte de Bogotá, en el departamento caribeño de Sucre. Ruiz agregó que todos ellos fueron detenidos en virtud de órdenes de captura emitidas por la Fiscalía General en Bogotá, bajo cargos de concierto para delinquir y rebelión.