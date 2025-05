A su paso por Providencia, 'Beta' deja varios heridos

Según el presidente Uribe, las víctimas presentan heridas leves pero hasta el momento no se sabe el número exacto de personas afectadas."Se tienen noticias tranquilizantes en el sentido de que no se han reportado víctimas fatales", aseveró Uribe.El presidente, quien suspendió un consejo comunitario en Pilatilo, Huila, agregó que ya se envió a la zona dos buques de la Armada Nacional con socorristas de la Cruz Roja y la Defensa Civil. "Estamos moviendo todos los instrumentos del Estado, a ver cómo atendemos a estos compatriotas", dijo.Las autoridades locales reportaron la caída de árboles, además de viviendas sin techos y derribamiento de tendidos eléctricos.Según el ideam, el puente peatonal que comunica a Providencia con Santa Catalina también fue destruido y no descartó que "Beta" pueda alcanzar la categoría dos o, incluso, tres, en la escala de intensidad de Saffir-Simpson.A Providencia también se dirigen el ministro de la Protección Social Diego Palacios y miembros de las empresas públicas del país.Beta se aleja de San Andrés y Providencia pero se fortalece para llegar a NicarguaEl Huracán Beta se aleja lentamente del archipiélago de San Andrés y Providencia sin dejar víctimas pero si cuantiosos daños materiales.El Ideam confirmó que Beta continua en categoría uno con vientos sostenidos de 145 kilómetros por hora y ráfagas más fuertes.El centro de Beta está a 154 kilómetros de San Andrés y 105 kilómetros de Providencia a la que azotó con sus vientos dejándola incomunicada con el continente.Beta se mueve en dirección noroeste-oeste-noroeste, a una velocidad de transacción muy lenta, alrededor de 6 kilómetros por hora, incrementa su intensidad y mantiene la misma velocidad de traslación muy lenta y se espera que alcance la categoría 2 o tres incluso en las próximas horas.Se recomendó por parte del Ideam a los habitantes y turistas de la isla de San Andrés mantener las precauciones porque durante los próximos dos días no se descartan ráfagas de vientos sobre la isla.