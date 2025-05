La tormenta tropical Wilma adquiere más fuerza y podría llegar a San Andrés

Según el Ideam la tormenta tropical Wilma se encuentra a 17 kilómetros del Cayo Serranilla, isla perteneciente a Colombia. Max Henríquez subdirector de esta entidad, afirmó que se prevé que para este martes el fenómeno natural se convierta en Huracán, con vientos supriores a 80 kilómetros por hora. Wilma se desplaza en este momento en dirección sur. De continuar en este sentido, podría afectar al archipiélago de San Andrés en menos de 24 horas; sin embargo, podría cambiar de rumbo hacia el este y causar estragos en países centroamericanos como Honduras y Nicaragua. El subdirector del Ideam mencionó que cada vez la tormenta Wilma tendrá más fuerza e incrementará más sus vientos mientras permanezca en aguas cálidas. Por su parte, el Jefe del Comando Específico de San Andrés y Providencia, capitán de navío Leonardo Santamaría, reportó a Caracol Radio que los 10 miembros de la Armada Nacional que permanecen en el cayo de Serranilla, no presentan ninguna emergencia sin embargo soportan en este momento fuertes vientos e intensas lluvias. El gobierno envía ayuda preventiva a San AndrésEl ministro del Interior, Sabas Pretelt, anunció el envio de ayuda humanitaria preventiva para los habitantes de las islas, en caso de que sean afectadas por la tormenta tropical Wilma.El funcionario señaló que, por ahora, no está previsto un impacto fuerte sobre el archipiélago colombiano, pero el gobierno se está preparando para enfrentar alguna contingencia.Dos aviones Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana partieron este lunes con diversos elementos de supervivencia, como alimentos, ropas y medicamentos.El ministro de Protección Social, Diego Palacio, señaló que hasta ahora no se reporta ninguna emergencia en el archipiélago, pero sin embargo, se están tomando las medidas de alerta, para evitar sorpresas.