Avión de la FAC con 180 pasajeros aterrizó de emergencia en Bogotá. Era el antiguo avión presidencial

El Boeing 707 de la FAC, que anteriormente era utilizado como avión presidencial y había sido enviado en misión especial a la isla de San Andres a transportar a los pasajeros de la aerolínea West que no podían regresar por los problemas de la empresa, presentó problemas en el sistema hidráulico y tuvo un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto El Dorado.Según narraron a Caracol Radio algunos de los pasajeros, el avión oficial tenía que aterrizar en el terminal aéreo de Rionegro, Antioquia, pero por fallas mecánicas no pudo hacerlo y fue desviado hacia Bogotá."Solo nos dijeron que tenían que aterrizar en El Dorado pero no nos decían las razones", dijo una de las pasajeras quien confirmó que la totalidad de los ocupantes del avión están bien.El antiguo avión presidencial es conocido popularmente como "la cafetera", tiene más de 35 años de existencia y ya ha sido protagonista de varios incidentes aéreos.