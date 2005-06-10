Rodríguez inicia su gestión en Bolivia con una débil tregua social

El flamante presidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez, asumió sus funciones esperanzado por una débil tregua en las protestas sociales y acuciado por la incertidumbre que rodea a un país polarizado y empobrecido. Después de despedirse en Sucre de sus subalternos en la Corte Suprema de Justicia, que dirigió hasta el jueves, este abogado de 49 años, casado y padre de cuatro hijos, hizo su primer viaje en el avión presidencial en dirección a La Paz, adonde llegó al mediodía y se dirigió a la sede del Ejecutivo boliviano. En el Palacio de Gobierno fue recibido por el hasta ayer presidente boliviano, Carlos Mesa, quien le deseó suerte en la nueva empresa y puso a su disposición el plan económico y social elaborado durante su gestión. Mesa, que había presentado el pasado lunes su renuncia definitiva al Congreso, prefirió no desvelar cuáles serán sus ocupaciones a partir de ahora. Horas antes, el líder indígena Evo Morales, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) e impulsor de las protestas que azotan a Bolivia desde mediados de mayo, concedió una tregua a Rodríguez hasta que conforme su gabinete. El presidente del MAS le recordó al presidente entrante que lidera un gobierno "de transición" y que debe adelantar los comicios nacionales. Manifestó, además, que esa tarea no le exime de atender las reivindicaciones sociales, como la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la nacionalización del gas natural y el petróleo. Eduardo Rodríguez fue designado presidente el jueves en la sureña ciudad de Sucre, la capital constitucional de la República, tras una larga y violenta jornada que se saldó con un minero muerto de bala por las fuerzas de seguridad. El máximo dirigente de los campesinos bolivianos, el senador del MAS Román Loayza, dio diez días de plazo al nuevo mandatario para que responda a las demandas. Según Loayza, los agricultores aún no han conseguido sus objetivos y sólo se han dado "un respiro" con la decisión del Congreso, que debe dar curso a las elecciones anticipadas a través de una ley. Por esta razón, anunció que las presiones continuarán en los próximos días contra el Parlamento y el Gobierno, y aconsejó a los habitantes de la capital administrativa boliviana que acaparen alimentos en previsión de nuevas protestas. Pese al anuncio del MAS, a mediodía la cantidad de bloqueos de vías en todo el país aún sobrepasaba el centenar, especialmente en el altiplano andino y en los valles centrales, donde se encuentran las regiones de La Paz, Oruro, Cochabamba, Sucre y Potosí. El Servicio Nacional de Caminos informó hoy de que los campesinos comenzaron a suspender sus medidas de fuerza en el departamento oriental de Santa Cruz, donde las carreteras hacia Argentina y Brasil están despejadas. Sin embargo, aún permanecen interrumpidas las dos rutas que van hacia Cochabamba, el occidente del país y los puertos peruanos y chilenos del Pacífico. También la empresa hispano-argentina Repsol YPF anunció la "vuelta paulatina a la normalidad" en sus instalaciones de extracción en ese departamento, después de que dos de sus cuatro pozos fueran "desocupados" por los campesinos. En la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, se mantiene por el momento la huelga general que desde hace semanas bloquea a la capital. Mientras, los líderes cívicos y empresariales de Santa Cruz, los grandes derrotados por no haber prosperado su exigencia de que el Congreso autorizara la convocatoria a un referéndum sobre autonomías, ratificaron el 12 de agosto como fecha para llevar adelante esta consulta sin aval legal. La confrontación entre este grupo, identificado con los partidos políticos tradicionales, y los manifestantes que reclaman una Asamblea Constituyente augura un horizonte incierto para el presidente Rodríguez, quien ha admitido que al país le queda "mucho por andar".