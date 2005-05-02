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09 jul 2026 Actualizado 10:01

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Orden Público

Emiten ordenes de captura contra los presuntos responsables de fosa común en Sucre

La Fiscalía General de la Nación emitió doce ordenes de captura contra los presuntos responsables de las desapariciones y asesinatos de las personas encontradas en fosas comunes en zona rural de San Onofre, departamento de Sucre

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La Fiscalía General de la Nación emitió doce ordenes de captura contra los presuntos responsables de las desapariciones y asesinatos de las personas encontradas en fosas comunes en zona rural de San Onofre, departamento de Sucre.
Así lo confirmo el titular de esa institución investigadora, Luis Camilo Osorio, quien recorrió la finca "El Palmar" donde se encontraron varias fosas y que por denuncias se cree pueden haber mas de 300 personas sepultadas.
El fiscal confirmó que entre las personas sindicadas se encuentran los jefes paramilitares alias "el oso" y alias "cadena", este último se encuentra en la zona de ubicación de Santafe Ralito.

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