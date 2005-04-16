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09 jul 2026 Actualizado 10:04

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Justicia

Asesinado vigésimo indígena en Colombia en lo que va corrido del 2005

El indígena Hernando Vergara, miembro de la comunidad zenú de la costa caribeña fue asesinado en esa región, con lo que suman veinte los aborígenes ultimados este año, denunció hoy una asociación de nativos

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El indígena Hernando Vergara, miembro de la comunidad zenú de la costa caribeña fue asesinado en esa región, con lo que suman veinte los aborígenes ultimados este año, denunció hoy una asociación de nativos.
Vergara fue asesinado el viernes en la localidad de Sampués, en el departamento de Sucre, indicó la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
El asesinato del indígena, que fue directivo en 2004 del cabildo de Achiote, fue perpetrado por desconocidos cuando se dirigía a una reunión en ese territorio.
La ONIC pidió a los grupos armados "a replantear su política de frente con los pueblos indígenas" y subrayó que "no es matando como se arreglan las diferencias".
La entidad recordó que esta semana se cumplió un año del asesinato de varios aborígenes wayúu en La Guajira y los responsables del crimen no han sido identificados ni sancionados.

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