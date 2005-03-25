Evo Morales denunció que empresas transnacionales planean contratar a mercenarios colombianos para matarlo

El líder cocalero boliviano Evo Morales dijo en el programa Hoy x Hoy Fin de Semana, que algunas empresas transnacionales petroléras, están recolectando dinero para contratar a mercenarios colombianos para que acaben con su vida.Según el líder sindical, la información le fue revelada por el diputado del departamento de Sucre, Ricardo Díaz, quién señaló que al parecer los integrantes de los grupos armados, estarían entrenándose en Colombia para realizar la operación. " Las amenazas de muerte en mi contra son constantes desde que el presidente de Bolivia anunció el 6 de marzo que iba a renunciar." dijo el líder.Morales desmintió que el presidente de Bolivia, Carlos Meza, esté involucrado con sus amenazas, y anotó que hace pocos días recibió una llamada del mandatario, quién le pidió tener una pronta reunión para hablar de los temas que provocaron la crisis en ese país, como las políticas de hidrocarburos y la participación de los movimientos sociales.Para Evo Morales, los grupos sindicales de Bolivia no descansarán hasta que los campesinos recuperen su propiedad en manos de los industriales, no se aclaren las políticas de los hidrocarburos y se les entregue a los indígenas lo que les pertenece en regalías. El líder cocalero aseguró que no ha recibido ningún apoyo económico o asesoría por parte de el presidente venezolano Hugo Chávez.