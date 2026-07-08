Colombia logra reducción histórica: cerca de 1.5 millones de personas superan la pobreza energética

El ministerio de Minas reveló que el impacto es para 490 mil hogares en zonas pobres del país

En un avance significativo hacia la equidad social, el Ministerio de Minas y informó que cerca de un millón y medio de ciudadanos salieron de la pobreza energética entre los años 2023 y 2025.

El ministro, Edwin Palma dijo que este resultado, que beneficia a más de 490 mil hogares, refleja un esfuerzo sostenido por llevar soluciones energéticas dignas a los territorios que históricamente han sido excluidos.

Según el Informe de Pobreza Energética Multidimensional (IPEM) 2026, la proporción de hogares en esta condición disminuyó del 22,3 % en 2024 al 20,6 % en 2025, lo que representa una reducción de 1,7 puntos porcentuales en tan solo un año.

El impacto de estas políticas se ha sentido en casi todo el país, con el 95,7 % de los municipios registrando una mejora en sus niveles de pobreza energética. Las regiones que lideraron esta tendencia fueron el Caribe, la Amazonía-Orinoquía y el Pacífico, destacando además que los territorios étnicos han mantenido una mejora constante por tres años consecutivos. A la par de esta expansión del acceso, el Gobierno reportó una caída en las tarifas de energía superior al 28 % en la región Caribe y de un 16 % en la media nacional, aliviando la carga económica de miles de familias.

El ministro Palma calificó estos logros como una prueba de que la transición energética es una poderosa herramienta de justicia social. El funcionario destacó que este cambio no se limita a la infraestructura, sino que transforma vidas mediante proyectos como las Comunidades Energéticas, el programa Colombia Solar —con inversiones proyectadas de $8,3 billones hasta 2030— y la masificación del gas natural para más de 413.000 nuevos usuarios residenciales.