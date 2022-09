Gordillo reveló que tuvo contactos con Junior desde que jugaba en Santa Fe

Aunque sonó su regreso a Independiente Santa Fe, Yeison Gordillo terminó convirtiéndose en uno de los flamantes refuerzos del Junior de Barranquilla, equipo con el que justamente debutó el pasado fin de semana.

En diálogo con El VBAR Caracol, el experimentado mediocampista se refirió a su nueva faceta como defensor central, dio claridad sobre la situación que vive el equipo y reveló que los contactos con el cuadro rojiblanco se dieron desde que brillaba con el León.

"El equipo está tranquilo, confiado en revertir la situación que no es crisis sino una mala racha, pero con la responsabilidad y claridad de estar más arriba en la tabla... Estamos bien como grupo, el camerino está muy bien. Estamos alineados con el cuerpo técnico, sabemos que vamos a tener una buena racha de partidos ganados consecutivos, tiene que iniciar contra Pereira. No cuestionamos el pensamiento de los hinchas, nos dedicamos a trabajar y mejorar", mencionó.

Agregó que confía en "la capacidad y el grupo que tenemos" e incluso se animó a decir que los clubes que invierten bien, como lo hace el Junior, "en cualquier momento les sale a relucir ese esfuerzo".

En cuanto a su llegada a la capital del Atlántico, el mediocampista aclaró que si bien tenía la intención de continuar en San Lorenzo de Argentina, "el tema económico de allá no está sólido y se dio la salida". "A mí me trataron muy bien, la hinchada siempre me apoyó", completó.

De allí regresó a Colombia. Se habló de su regreso a Santa Fe, pero "por tiempos no se dio". Le salió una propuesta del fútbol del exterior, pero fue Junior quien concretó "una negociación rápida".

Curiosamente reveló que no era la primera vez que lo buscaban desde Barranquilla: "Con los Char siempre tuve una buena relación, incluso desde que estuve en Santa Fe. Los diferentes técnicos quisieron que yo viniera, pero por temas de contrato no se había podido. Ahora que estuve libre fue más accesible. Siempre he tenido relación y contacto con don Fuad y sus hijos".

Finalmente se refirió a sus incursiones en zaga defensiva como zaguero. En un primer momento aclaró que lo hizo por primera vez en San Lorenzo y "me gustó mucho". Juan Cruz Real lo puso en una línea de tres en su debut, pero por la expulsión de Haydar se cambió el módulo.

"Uno con la experiencia aprende a desempeñarse mejor en algunas posiciones: doble 5 o en la mitad. Lo he hecho de central con trabajo y conocimiento del sistema", concluyó.