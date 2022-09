Mi existencia no puede considerarse una acción revictimizante: Exlíder FARC

Joaquín Gómez, antiguo líder de las FARC, habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, sobre el encuentro en el Aeropuerto el Dorado con el excongresista Jaime Lozada, quien le reclamó por los secuestros de sus familiares y el asesinato de su padre.

Por un lado, según las declaraciones del excongresista Lozada en 6AM Hoy por Hoy, durante el encuentro dijo que Joaquín Gómez mostró un tono burlesco mientras él le hacía los reclamos por el secuestro de sus allegados.

Por otro lado, según el relato de los hechos de Joaquín Gómez, se encontraba en la sala de espera del vuelo el 28 de agosto en horas de la tarde, cuando un joven con tapabocas se le acercó.

Jaime Lozada recibió amenazas tras encontrarse con Joaquín Gómez

"Él me preguntó si yo era Joaquín Gómez y yo le dije que sí, luego pronunció algo que no entendí", aseguró Gómez.

En su versión de los hechos, mencionó que él entendió que Lozada había pronunciado "Miraflores" y creyó que hacía referencia a la toma de Miraflores en Mitú. "Yo le contesté que eso fue el Bloque Oriental con el Mono".

Acto seguido, el excongresista le manifestó que: "usted le ordenó al Paisa que matara a mi papá, después nos secuestraron cuando tenía 15 años y a mi mamá también y duramos secuestrados 3 años por usted".

"Yo entiendo la molestia del señor Lozada y la considero justa. Pero no creo que sea bueno para él, ni para mí, ni para los procesos de paz y reconciliación, abordar estos temas en espacios públicos", precisó Gómez.

A partir de que el reclamo se iba saliendo de tono, como lo expresó Joaquín, el exlíder de las FARC decidió abandonar el lugar.

"Yo estoy asistiendo a los espacios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Me he encontrado con víctimas y he reconocido mi responsabilidad de los casos abordados. El solo hecho de mi existencia no puede considerarse una acción revictimizante", expresó Gómez.

Ante la tensa situación que se presentó entre el excongresista y el exconvicto, Gómez le sugirió a Lozada que se acreditara como víctima a lo que este respondió "¿Qué voy a ir por allá?, si es un nido de impunidad". En ese momento Joaquín afirma que se fue del sitio.

Adicionalmente, comentó que Lozada le dijo que estaba recibiendo amenazas, las cuales Joaquín Gómez condenó y pidió que se investiguen, pero reiteró que: "Yo me encuentro en el marco de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y estoy cumpliendo con los compromisos asumidos. Asumo mi responsabilidad en el conflicto e invito a buscar los canales definidos para abordar estos hechos".

Para conocer más detalles, escuche la entrevista completa en el audio.