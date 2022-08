Jaime Lozada recibió amenazas tras encontrarse con Joaquín Gómez

Recientemente, el exrepresentante a la Cámara del Departamento del Huila, Jaime Lozada, comentó por medio de redes sociales que se encuentra muy preocupado por su vida, debido a que luego de encontrarse con el exguerrillero Joaquín Gómez ha recibido amenazas. Lozada se acercó a Gómez para cuestionarlo sobre su secuestro y sobre la manera en la que afectó la vida de su familia y la de él.

"Acabo de recibir una llamada en la que se me amenaza de muerte, 'parece que no aprendió la lección, ¿no?, deje de joder o lo vamos a volver a agarrar o algo peor para que aprenda'. Le hago un llamado respetuoso a las autoridades para que por favor investiguen", aclaró Lozada. Asimismo, sobre este tema habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, comentó que este martes ha recibido varias llamadas y teme que de nuevo lo vuelvan a secuestrar.

En relación con la llamada, aclaró que pasó en horas de la mañana de este martes 30 de agosto. "Recibí a mi número telefónico unas llamadas, venían insistiendo desde tempranas horas de la mañana desde un número privado. A eso de las ocho de la mañana contesté y, como lo dije en mi Twitter, la persona decía que 'sí yo no había aprendido la lección, que me iban a volver a secuestrar o asesinar para que aprendiera la lección', esas fueron las palabras que me dijeron", aclaró el excongresista.

Asimismo, sobre la distancia de tiempo entre el encuentro con Gómez y la llamada aclaró que le parece sospechoso, ya que pasaron pocos días: "El episodio con Joaquín Gómez fue el domingo a eso de las dos de la tarde. Yo estaba en el aeropuerto EL Dorado, precisamente, después de pasar los controles para abordar un vuelo a Santa Marta y estaba haciendo fila para comprarle unos regalos a mis hijos. Me pareció ver a Gómez acompañado de una señora, pero no lo podía identificar porque tenía tapabocas y chaqueta".

Luego de que Lozada se acercó a Gómez decidió cuestionarlo, para saber porqué lo convirtieron en una víctima del conflicto. "Me acerqué, le pregunté si era Joaquín Gómez, le dije quien era yo, que 'él había secuestrado a mi hermano, a mi mamá y a mí; que yo era tan solo un niño cuando eso ocurrió; y que había asesinado a mi padre' y como lo dije el domingo su reacción fue revictimizante, burlesca".

