¿Fue mal anulado el gol a Colombia ante Brasil?: Polémica decisión del VAR

En el partido final del grupo D entre Colombia y Brasil, hubo una jugada polémica que generó diversas reacciones y opiniones al respecto. El gol de Davinson Sánchez, que era el empate parcial del equipo colombiano al minuto 19, fue invalidado, presuntamente por un fuera de lugar que hubo de los jugadores colombianos.

En la imagen de la acción se muestra que Jhon Córdoba es el jugador que parte en posición inhabilitada. Si bien su ubicación dentro de la jugada hace invalidada toda acción en la que este presente, el delantero del Krasnodar no participa dentro del balón cobrado por James Rodríguez. De acuerdo con las imágenes de la Conmebol, Córdoba es tomado por los árbitros del VAR como la referencia para trazar las líneas del fuera de juego.

La video asistencia encargada del argentino Mauro Vigliano tampoco llamó al árbitro central, Jesús Valenzuela, para que revisara por sí mismo la jugada, y diera su determinación sobre convalidar o no el gol de Sánchez.

ERA GOL LEGAL

Vean la acción de gol anulada a Colombia vs Brasil en la Copa America, se ve que hay una pierna y rodilla adelantada, pero es la de Cordoba quien no interfiere en el juego ni al rival. Sanchez partio habilitado e hizo el gol que es valido. Mal el VAR pic.twitter.com/FiDnecfX5p — Jose Borda (@JBorda_analista) July 3, 2024

El arbitraje, punto bajo en la Copa América

El certamen continental ha sido fuertemente criticado por diversas polémicas arbitrales que han ocurrido a lo largo del certamen. En el partido entre Ecuador y Venezuela en la primera fecha del grupo B, el árbitro Wilmar Roldán no sancionó una expulsión directa a Enner Valencia, en la que pudo ver con ángulo abierto, y a poco más de dos metros de distancia, la acción en cuestión.

El juez colombiano sancionó en primera instancia al delantero ecuatoriano con una tarjeta amarilla, y necesitó de la asistencia del VAR para aplicar la respectiva tarjeta roja sobre Valencia. Sobre su actuar, el experimentado árbitro en retiro, Felipe Ramos, declaró que el primer partido del antioqueño no tuvo presentación.

“Él les dice a los jugadores, que la vio. Entonces, si él la vio, un árbitro de su nivel, de Copas del Mundo, de finales, de Copa Libertadores y un mundo de palmarés que tiene, pues no puede demostrarnos eso. Creo que hay árbitros que tienen que ser la muestra de lo que es el arbitraje de alto nivel, y ayer lo que vi a mí me desilusionó mucho, que estando de frente a la jugada no haya tomado la decisión de expulsar a Valencia cuando él la vio”, expresó.

En el duelo entre Argentina y Chile, varios futbolistas australes se quejaron por diversas faltas del equipo argentino que no fueron sancionadas. Asimismo, el equipo del sur del continente fue perjudicado en su último partido de la fase de grupos con Canadá, debido a una expulsión que no sancionaron por un codazo sobre el volante Rodrigo Echeverría.

Posteriormente, los chilenos perdieron a Gabriel Suazo, por una presunta falta que había cometido, luego de haber recibido la tarjeta amarilla. Nuevamente, el blanco de las críticas, y quien seguramente no tendrá más partidos como árbitro en la Copa América, el colombiano Wilmar Roldán.