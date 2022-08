Colombiano sobrevivió a ataque de caimán: “Le abrí la boca y me dejó ir”

Juan Carlos La Verde, un joven colombiano de 34 años, resultó gravemente herido luego de ser atacado por un caimán de aproximadamente 3 metros de largo, en un lago de Tampa, Florida, el pasado 3 de agosto. La Verde habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, sobre lo sucedido, las consecuencias del ataque y la cirugía a la que fue sometido.

Yo estoy aquí para enviar un mensaje positivo y decir que "todos tenemos un caimán en nuestras vidas", manifestó el colombiano.

Según como lo relató Juan Carlos, él estaba en el lago haciendo un vídeo que posteriormente iba a publicar junto con su empresa, "por hacer las cosas un poquito más rápido me encontré con un caimán mucho más grande que yo".

El ataque del animal se dio sin que el colombiano pudiera haberse percatado de su presencia, Juan Carlos fue agredido en su rostro, pecho y espalda. El hombre de 34 años señaló que debido a la herida, sufrió daños en su mandíbula: "por eso es que no puedo hablar correctamente".

En el momento del accidente, La Verde comentó que sintió que chocó con una pared, pero luego sintió los dientes del animal "yo siempre actúo, no pienso mucho en lo que me está pasando, porque si uno a veces piensa mucho, no hace nada"

"Yo traté de abrirle la boca al caimán y después me dejó ir. Hice lo que tenía que hacer porque sabía que yo iba a estar bien", comentó Juan Carlos.

Gracias a la grabación del video que hacía La Verde, él mismo logró capturar el momento del ataque. Según lo expresó, ha visto más de 30 veces el video porque como él lo dijo: "pienso en lo que me pasó y quiero verificar que es verdad".

Lo que ocurre en un momento como este en el cual los caimanes agreden a su presa, es que, como lo explicó el colombiano, la sujetan hasta que logran romper una parte de su cuerpo para después devorarla.

En el caso de Juan Carlos, el animal no giró su cuerpo, sino que fue él quien pudo darle la vuelta al caimán "no sé porqué yo sabía lo que tenía que hacer, yo solo escuché una voz y lo hice".

Luego de este accidente, el colombiano aseguró que es un milagro que le pasara algo como esto a él: "A cualquier persona que le hubiera pasado, hoy estaría muerta y sería comida para el réptil" expresó.

"Dios me dio este regalo y por eso hoy puedo contarlo".

La Verde, señaló que el video original fue compartido a través de la página de su compañía, donde además publicó la historia de cómo él recuerda el momento de la tragedia.

Escuche la entrevista completa en el audio.