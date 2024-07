Félix Charrupí: “Tenemos algo muy grande por lograr, queremos ser campeones”

Félix Charrupí, volante de 23 años, quien es junto a Radamel Falcao una de las muchas caras nuevas de Millonarios para este semestre, el mediocampista se ha logrado consolidar en el equipo de Alberto Gamero, incluso ganándose la titular en el medio campo del equipo. Charrupí habló en El Vbar de Caracol Radio sobre el presente del equipo capitalino, explicó su salida de Atlético Nacional y aseguró que el objetivo es ser campeones de la liga.

Charrupí, se ha vuelto un hombre importante para el equipo, incluso siendo la figura en la más reciente victoria de Millonarios ante Bucaramanga. Alberto Gamero comentó que tiene cosas parecidas a Freddy Rincón y que es un jugador que puede llegar a la Selección Colombia. Esto dijo el volante sobre estas palabras: “Sí, yo creo que tengo parecido a Rincón en la potencia, siempre quiero ir al ataque y tener la fase defensiva. Intento parecerme, pero también es bueno ver a personas que llegaron muy lejos y sacar lo mejor para mi crecimiento”, aseguró.

Sobre su llegada a Millonarios y rápida adaptación a Millonarios, dijo: “El trabajo siempre será lo que deba sobresalir y muy contento por la confianza del profesor, los compañeros que tengo también me han acogido muy bien y ha sido muy importante para poder trabajar como se está haciendo”.

¿Cuáles cree que son sus principales virtudes?

“En el transcurso de mi carrera he tenido compañeros que me han ayudado y saber que tengo la virtud, que tengo piernas largas y se puede aprovechar puntear el balón, es tratar de aprovechar el tranco largo y es una virtud que poco a poco se va puliendo y se va mejorando. También sé llegar a gol y recuperar la pelota, soy un jugador de las dos áreas”, afirmó.

¿Por qué se dio su salida de Atlético Nacional?

“Yo creo que el fútbol es así, de momentos y tal vez no era el momento y no estaba preparado, siempre estaré agradecido con Autuori, él me puso a debutar en el fútbol profesional y con Nacional también por la oportunidad y la confianza. Tal vez no era el momento, se trabajó siempre fuerte y se dio lo mejor, pero nunca se reprocha nada”, sentenció.

Opinión de llegar a Millonarios, uno de los equipos más grandes de Colombia

“Es importante la parte mental, es un 70-80% del deportista y gracias a Dios tenemos esos recursos, la ayuda por esa parte y nos ha funcionado a todos los compañeros. Tenemos algo muy grande por lograr, queremos ser campeones. Agradeció a los directivos por llevarlo a Millonarios”, finalizó.