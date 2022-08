Jhon Mosquera: "Con Nacional me quedó una espinita, pero conocí la gloria"

Jhon Edison Mosquera es uno de los nueve colombianos que disputará la próxima edición de la Champions League con el Viktoria Plzen de República Checa. Sin embargo, la participación tendrá la novedad de que se enfrentará en la fase de grupos al Bayern Munich, Barcelona e Inter de Milán.

En El VBar de Caracol Radio, el extremo de 32 años se refirió justamente a lo que significa enfrentar a estos equipos en la Champions, su paso por el fútbol colombiano y la anécdota para pedirle la camiseta a Robert Lewandowski una vez se enfrenten contra Barcelona.

El sueño de la Champions League

Viktoria Plzen hace 6 años jugó la champions contra Barca, City, Milan y Real Madrid, quedó campeón 4 veces, hace 4 años no ganaba la liga y la temporada pasada se la ganamos al Slavia Praga que es un equipo grande.

Es el sueño, algunos ya han jugado hace 6 años contra el Madrid y otros que no han tenido la oportunidad de jugar Champions como yo. Jugué Europa League, fue una experiencia bonita y ahora la Champions, quién no quiere jugar y más con ese grupo tan emocionante. Ahora es disfrutar, sabemos de la calidad y los equipos, hemos hecho un buen trabajo y hemos eliminado a tres equipos para llegar acá.

Con Nacional me quedó una espinita. Obviamente agradezco al club porque ahí me volví un ganador, supe qué es la gloria, ahí la conocí y a grandes jugadores, como Mcnelly, Lobo Guerra, Franco, Berrío, Borja, muchos jugadores que me ayudaron. Fue un momento bueno cuando llegué, si hubiera metido los goles, esos dos palos en el Mundial de clubes, eso me hubiera llevado a tener más confianza. Era un proceso, mira lo que se demoró Nacional para quedar campeón, la gente quería un cambio rápido , quería títulos, al final se me criticó y no tuve la oportunidad de mostrarme, no tengo nada que recriminar a la institución, al contrario, gracias a Nacional se me dio a conocer más".

Le pedirá la camiseta a Lewandowski

El viernes vienen dos amigos desde Barcelona y quieren venir a ver el partido de visitante que jugamos. Los llamé y le dije que me comprara la camiseta de Lewandowski, la dorada, quedamos que me la compraba. Luego me llama a la hora del sorteo y ve que tocó el Barcelona y que ya no tengo que comprar la camiseta; la puedo pedir doble en Barcelona y acá.

Diferencias de la liga checa con la colombiana

Aquí la liga es muy física, de mucho choque y físicamente los chicos corren todo el partido sin parar. Hay equipos que tienen calidad y juegan al fútbol, la liga colombiana es buena igual, con jugadores de calidad, pero son dos ligas diferentes.