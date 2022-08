Oratorio católico El Dorado ahora será centro de oración de todos los cultos

En los últimos días, la decisión de modificar el centro de oración del Aeropuerto El Dorado ha generado disgusto por parte de los creyentes católicos, pues la Iglesia Católica ocupaba este lugar desde hace bastante tiempo. La decisión fue motivada por la Alcaldía de Bogotá, entidad que considera que se debe respetar la libertad de cultos y que todos merecen tener la oportunidad de tener un espacio donde orar y reflexionar. Sobre el tema se refirió en 6am Hoy por Hoy el monseñor Juan Vicente Córdoba, obispo de Fontibón.

El monseñor aclaró que OPAIN, Consorcio Constructor Nuevo Dorado, encargado del aeropuerto de Bogotá, podía intervenir para que el centro de oración siguiera siendo exclusivamente para los católicos, sin embargo, esto no ocurrió. "La Alcaldía de Bogotá notificó a OPAIN, que por igualdad de cultos, que es una ley en Colombia, se decidió que ese salón debía ser para todos los cultos. OPAIN al tener la concesión del aeropuerto y al ser privado tiene la potestad de decir 'sí' o 'no'. Ellos pudieron decir que 'no', porque tenían el contrato, pero decidieron escuchar lo que les dijeron de la Secretaria de Gobierno de la Alcaldía."

De igual manera, el obispo afirmó que tras la decisión le notificaron que desde ahora tendrán un par de horas al día para ocupar el espacio y realizar misas, sin embargo, demostró no estar de acuerdo con la decisión. "Tuvimos un diálogo y dijeron que a cada religión le darían un rato. Nosotros tenemos pasajeros que están todo el día, y no solo los que van a estar un momento en el aeropuerto, esa es la realidad. Nosotros ya tuvimos que sacar todo. OPAIN fue el que decidió."

Por otro lado, el obispo señaló que considera que este es un tema de preocupación para la religión católica, ya que no pudieron participar en la decisión. Además, lamenta que en ese oratorio no se pueda tener ningún símbolo y que le parece problemática esta medida, ya que en Colombia hay registradas unas 1.800 religiones, por lo cual le parece complejo que todas puedan ser incluidas en ese lugar. Finalmente, comentó que deseaban que se cumpliera el contrato, pues estaba hasta el 2037.