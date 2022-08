Cancillería habría avalado la ausencia de Colombia en la OEA

Por medio de un reportaje que publicó Noticias Caracol, se reveló que el Gobierno de Gustavo Petro al parecer sí tenía conocimiento de la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre Nicaragua, pero prefirió ausentarse.

Según el Gobierno, para ese momento, el embajador designado por el presidente Petro ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, no se había posesionado, argumento que se queda sin sustento ya que se podía mandar un representante alterno, contrario a los argumentos que había sostenido la Cancillería.

Aunque el embajador designado, se había limitado solamente a decir por medio de su cuenta de Twitter que él no podía ser juzgado cuando aún no había presentado documentos para la posesión.

Por otro lado, todo esto sucedió a pocos días de que se nombrara a León Fredy Muñoz como embajador de Colombia en Nicaragua.

Ahora, no se saben los verdaderos motivos que habrían llevado al Gobierno Petro a decidir ausentarse de la reunión, ya que además, el exembajador Arturo McFields, aseguró que si Colombia quisiera, podría mandar una carta a la OEA y pedir que nos pongan como patrocinador de la resolución en contra de Daniel Ortega para que el voto cuente a favor de la condena a los derechos humanos, en particular por los abusos del régimen del presidente Ortega contra la iglesia católica, cosa que hasta ahora, no se ha hecho.

Se espera que en las próximas horas, el canciller Álvaro Leyva y el presidente Gustavo Petro, se pronuncien frente a este tema.