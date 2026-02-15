Carnaval Río de Janeiro: accidente en Sambódromo deja dos heridos

El carnaval de Río de Janeiro da trabajo a 250.000 personas y genera ingresos de 640 millones de dólares para la ciudad.

Un accidente durante los desfiles de carnaval en el Sambódromo de Río de Janeiro en la madrugada del domingo dejó por lo menos a dos personas heridas, informaron las autoridades locales.

Una carroza de la escuela de samba União de Maricá atropelló a algunos participantes cuando ya se acercaba al final de su recorrido por la avenida del Sambódromo.

El secretario municipal de Salud, Daniel Soranz, afirmó en entrevista con la cadena de televisión Globo que uno de los heridos se torció el tobillo, mientras que el otro sufrió dos fracturas “expuestas” y “graves” en las piernas, por lo que tuvo que pasar por una cirugía.

El accidente

Videos divulgados por medios brasileños muestran cómo, tras el accidente, empezó a salir humo de debajo de la carroza, que representaba a una divinidad afrobrasileña.

União de Maricá, que pertenece a la segunda categoría de escuelas de samba y disputa el ascenso con otras participantes, expresó su solidaridad con el herido más grave, quien además es un integrante de la organización.

La escuela afirmó que el equipo está dando seguimiento a la situación del herido y que está en contacto con representantes del hospital.

Este domingo arranca el primero de los tres días principales de desfiles, en que las escuelas de la categoría superior disputan el campeonato.

Carnaval politizado

Rio de Janeiro inició este domingo tres días de desfiles de carnaval con un homenaje a Luiz Inácio Lula da Silva, un evento tachado por la oposición de propaganda electoral en un año en que el presidente buscará la reelección.

Los desfiles de las 12 principales “escolas” de samba, una fuerte competencia con carrozas gigantes, percusión y reinas de samba ligeras de ropa, son el plato fuerte del Carnaval de Rio.

Cada escuela elige cada año un tema, a menudo vinculado al legado afrobrasileño de Brasil o a temas sociales o culturales.

Los ensayos públicos del espectáculo encendieron la controversia al mostrar en una pantalla imágenes burlonas del expresidente Jair Bolsonaro.

La oposición denunció el desfile como equivalente a un acto de campaña meses antes de que la oficial comience en agosto, y exigió que se recortara la financiación pública a la escola de samba.