Jarlan sobre hinchas del Junior: "Me ha dolido el trato que me han dado"

Jarlan Barrera, volante de Atlético Nacional, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde habló de sus polémicas declaraciones que evocaron su pasado como jugador del Junior. Barrera se refirió a la mala relación con la afición barranquillera y su presente con el equipo antioqueño, entre otras cosas.

De lo dicho en rueda de prensa, de que con su anterior equipo lloraban por finales perdidas, comentó: "si les duele o no, a mí también me dolió en su momento, también yo velaba por un club donde estaba. Yo tenía el mismo compromiso como todo los hinchas y como todos los jugadores lo tenían y perdimos esas finales, es que no fue mentira, todos en el camerino salíamos tristes, porque perdíamos esa final contra Nacional, contra Medellín, perdimos dos seguidas de Liga, 2015 y 2016, y ahí está el historial, yo no dije mentiras, es así y ahora con Nacional logro dos títulos después de tres años".

"Para mí es lindo, sabiendo que hubo campeonatos donde salíamos tristes aquí en Nacional, aquí también salimos torneos muy tristes porque hubo eliminaciones. Esperando que de ahora en adelante sean más títulos para Nacional y para mí", añadió al respecto.

De de los malos tratos recibidos por la afición de Junior y si esto le ha dolido, dijo: "sí, obvio, a toda mi familia y a mí siempre me ha dolido el trato que me han dado, pero esto es el fútbol, lo asumo, sabiendo que eso pasa a cualquier jugador y nada, seguir adelante, mi cabeza está puesta aquí en Nacional y no le doy tampoco tanta importancia".

Mientras que no descartó que en un futuro volviera al cuadro barranquillero, donde debutó a nivel profesional. "Hay que esperar el momento a ver qué pasa, el fútbol da muchas vueltas".

Entretanto, se mostró aliviado por volver a la victoria con Nacional en el anterior juego frente al Deportivo Pasto: "Por nosotros mismos, por nuestra gente, obviamente nos dolía, nos duele el comienzo que tuvimos, el no hacer buenos partidos, el perder muchos puntos de local contra rivales directos, el partido de Copa. Importante este triunfo, ojalá que nos dé confianza para lo que se viene".

El volante aseguró no sentirse cohibido, ni él ni ninguno de sus compañeros, para atender a los medios a raíz de lo sucedido con Giovanni Moreno. "Nosotros no habíamos pensado en eso, nosotros estamos tranquilos de que estamos haciendo un buen trabajo dentro y fuera del campo, mis compañeros. Igual como lo hizo Gio y el cuerpo técnico, ya se habló de ese tema, se cerró ese tema y ya son decisiones que nosotros en su momento no pudimos hacer nada".

Finalmente, contó que aunque desea regresar al fútbol internacional, no han llegado ofertas para que eso pueda darse: "ofertas, no, no le llegó nada al club. Siempre había interés, pero siempre ha quedado ahí en el interés, pero no se ha podido llegar a nada concreto. Mi cabeza está puesta en Nacional, siempre el compromiso con mis compañeros, el cuerpo técnico y con la hinchada".