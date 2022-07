Daniel Cataño: "Lo que pasó quedó en el pasado, mi presente es Millonarios"

Daniel Cataño, uno de los últimos refuerzos de Millonarios de cara al segundo semestre del año, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, dónde se refirió a actualidad en el cuadro capitalino y sus primeros días en entrenamiento en la capital del país. El volante aseguró que no toma este cambio como una revancha.

"Es una oportunidad linda que me da Dios de venir a una gran institución, a un equipo grande en Colombia. Lo que pasó, pasó, quedó en el pasado, yo ya no puedo hacer nada por ello. Ahorita está el presente que es Millonarios, es mi familia y como lo he hecho en todos los equipos donde he tenido la posibilidad de actuar, voy a dar todo de mí, voy a poner todo mi talento a disposición de este equipo para poder lograr objetivos grandes", comentó el jugador de 30 años.

Cataño se mostró optimista en lograr grandes cosas en Bogotá: "en todos los equipos donde yo he podido estar he logrado cosas importantes y espero que Millonarios no sea la excepción, vengo con mucho ánimo y muy contento, mi familia está muy feliz".

De su adaptación al equipo, señaló: "es un equipo que juega muy bien a la pelota, hemos tenido la posibilidad de acoplarnos con los entrenamientos poco a poco. Yo solo quiero aportarle mi talento al equipo".

De la falta de gol, declaró: "tenemos jugadores que han sido goleadores en todos sus equipos, Luis Carlos (Ruiz) es un jugador muy talentoso, que ha estado en grandes equipos de Colombia. (Diego) Herazo es un jugador que donde ha jugado ha marcado goles, aparte tenemos a Jader (Valencia) que es un jugador que juega bien a la pelota, que cuando el profe lo ha utilizado ha respondido. Hay buenos jugadores, va a llegar el momento que el arco se habrá mucho más y vamos a encontrar opciones donde ellos van a ser importantes y no solo ellos".

Mientras que de los próximos dos duelos, ante Fortaleza y Unión Magdalena, por Copa y Liga respectivamente, dijo: "Millonarios está obligado a jugar y ganar en todas las plazas, a ganarle a todos los equipos. Vamos a tener dos rivales complejos, Fortaleza es el mejor equipo que juega en la B, Unión Magdalena tuvo un inicio importante en la Liga".