Bolívar dijo que buscaba tumbar lista de contralores porque estaba “viciada”

Uno de los temas que ha generado discordias dentro del Pacto Histórico y el nuevo Gobierno es el nombre de la persona que ocupe el cargo de contralor o contralora. En los últimos días Gustavo Bolívar y Roy Barreras han debatido sobre este tema, sobre todo por la forma en la que debe seleccionarse a la próxima persona que este al frente de la Contraloría. Con este panorama, Bolívar decidió hablar en 6AM Hoy por Hoy sobre este asunto y aclarar su postura

Gustavo Bolívar comentó que su intención es que se elija un contralor que no este relacionado con la política tradicional. "De fondo está el modelo de país que queremos presentarle a la ciudadanía que votó masivamente, personas que votaron por un cambio. Mi pelea dentro del movimiento, que es muy diverso y por eso hay diferentes visiones, es que respetemos la voluntad y que aboguemos por ese cambio. En el caso de la Contraloria, que es la primera prueba del legislativo, nosotros tenemos por fin la oportunidad de elegir un contralor o contralora independiente, sin ataduras, que no tenga nada que ver con el contralor actual, para que ejerza su función que no es otra que velar por la transparencia de los recursos públicos que se están robando."

Sobre la posibilidad de que María Fernanda Rangel sea la candidata de Roy Barreras, Bolívar afirmó: "Roy lo negó, pero lo que supe es que la señora estuvo en el evento de Medellín, donde se reunieron la mayoría de congresistas del Pacto Histórico, un retiro legislativo lo llamaron. Yo no estuve. Pero lo que supe es que la tenía en una oficina hablando con muchos congresistas. No sé que hacia allá en Medellín. El evento lo organizaron Roy Barreras y en patrocinio de la Alcaldía."

Asimismo, el senador aclaró que no desea postular a ninguna persona para el cargo. "Yo no tengo ningún candidato. Mi lucha era tumbar la lista, porque estaba viciada, porque se supo que se manipuló para que la mayoría de los candidatos fueran de la cuerda del actual contralor. Pero yo nunca he nombrado, ni nombraré, ni voy a tener candidato, porque eso es lo que me da la autoridad moral para poder pedirle a la bancada y a los partidos que se están acercando al Pacto Histórico que nos demos la oportunidad de tener por fin un contralor transparente. Es que lo que pasa hoy es que esos contralores y procuradores que elegimos en el Congreso se vuelven aliados de los que votan por ellos"