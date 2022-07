Roy Barreras respondió con fuerza a Gustavo Bolívar: No tengo candidato

Luego de que el senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar insistiera en que se debe cambiar la lista de candidatos elegibles para contralor general, y asegurara que el también senador Roy Barreras no tenía intención de hacer esta modificación porque apoyaba y le hacía campaña a una candidata, Barreras respondió a los señalamientos.

"Apreciado Gustavo, he evitado por bien del éxito del gobierno de Gustavo Petro responder a tus ataques, pero no se puede volver el chisme una actividad politica. No tengo candidato. He dicho que lo revisaré juridicamente (el eventual cambio a la lista para contralor). Te invito a que vengas de Miami y nos ayudes a construir", indicó el futuro presidente del Congreso.

Al respecto Bolívar le hizo un cuestionamiento y una insinuación. "¿Entonces qué hacía la candidata María Fernanda Rangel en el evento de Medellín, que usted convocó, haciendo campaña entre los congresistas del Pacto Histórico? Y segundo, estoy desde Miami construyendo dignidad y aprovechando las vacaciones para avanzar en el libro 'nido de ratas'".

Y es que los parlamentarios han venido protagonizando una serie de desencuentros por distintas posturas y acciones en las que no compaginan. Aparentemente, todo inició (o estalló) por la decisión del Pacto de postular a Roy como nuevo presidente del Congreso, para la legislatura que iniciará el 20 de julio. Bolívar también tenía intención de presidir esa corporación, pero Petro se inclinó y le dio finalmente el visto bueno a Barreras por su experiencia en el legislativo.