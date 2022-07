A un mes de la posesión, en qué acierta y en qué se equivoca Gustavo Petro

En Hora20 un debate para analizar un mes antes de la posesión del nuevo gobierno los desafíos de los próximos días, las pocas semanas que quedan para construir gobernabilidad y quienes hoy piden ser el líder de la oposición, así como una mirada a la designación de Alejandro Gaviria como ministro de Educación. Después el análisis al nuevo capítulo que se libera del informe final de la Comisión de la Verdad sobre exilio. Por último, una opinión de la salida de Boris Johnson del poder en el Reino Unido.

Casi 20 días después del triunfo de Gustavo Petro y justo un mes antes de la toma de posesión en la Plaza de Bolívar, las acciones del nuevo gobierno han estado entre el equilibrismo de escoger un gabinete que responda a múltiples dinámicas como la designación este mediodía de Alejandro Gaviria en el Ministerio de Educación, tal como lo habíamos adelantado ayer en el Confidencial de las 12, así como los nombramientos que combinan experiencia con figuras que han pertenecido al establecimiento político, mientras se empieza a introducir nuevas figuras que generan polémica. También se empiezan a tirar globos al aire desde lo ideológico que generan discusión: no fracking, eliminar la Procuraduría y una reforma tributaria.

En medio de ese panorama se busca también garantizar gobernabilidad antes de llegar a la Casa de Nariño. En los últimos días, el presidente electo se ha reunido con figuras como el expresidente Uribe, pasando por los godos, exministros y figuras que han estado detrás de la política en una movida por intentar llegar a un “acuerdo nacional”, pues será necesario para cumplir con las promesas de campaña de Petro. Sin embargo, esas alianzas generan temores en el Pacto, el senador Gustavo Bolívar ha dicho que “cambios sí, pero no a cualquier precio ni con cualquiera”, haciendo fe de sus críticas a decisiones que ha tomado el presidente electo o el propio movimiento político de izquierda. Sin embargo, todavía no hay luces sobre la gobernabilidad, pues partidos como Cambio Radical y la U no han definido si serán independientes o de gobierno, mientras que la oposición sigue siendo mucho más incipiente. El contendor de Petro en segunda vuelta, Rodolfo Hernández, ahora ha dado luces de querer liderar la oposición, mientras que el Centro Democrático por ahora sería la única bancada que lideraría hacerle frente a las propuestas de Gustavo Petro...

A un mes de asumir el poder, Petro registra una mejoría en las encuestas, la medición de Pulso País para W Radio reveló ha tenido una mejoría de 23 puntos en su imagen favorable desde febrero cuando registró solo 40 por ciento a 63 en la medición de esta semana.

Lo que dicen los panelistas

Jorge Restrepo, economista, profesor en la Universidad Javeriana y director del CERAC, advierte que lo mejor que ha hecho Petro hasta ahora es que no ha cometido errores de Duque, “ese era un gobierno de partido minoritario; Petro lo pudo haber hecho y haberse radicalizado”. Sobre el nombramiento de Alejandro Gaviria dijo que es un hit, “es de los mejores nombramientos. Es un liberal, una persona moderada, con grandes conocimientos en esa área. Él toma decisión correcta de volver a gestión pública desde el gobierno”.

También planteó que la diversidad del gabinete permitirá estar lejos del unanimismo y conformado por figuras con amplio potencial presidenciable. Por otro lado, aseguró que las cifras de inflación y una inequidad que amplíe las brechas de desigualdad y aumente la pobreza, acaba con la popularidad de cualquier gobierno.

Para Federico Gómez Lara, periodista y director de la revista Cambio, lo que ha pasado en estos 20 días dice mucho de lo que es la política y el ejercicio de la política. “Rodolfo sacó 10 millones de votos diciendo que no conocía el país, él los saca en gran medida por el miedo a Petro tras llevar años en el que sector del establecimiento nos decía que Petro es Venezuela” sin embargo, recuerda que Petro gana y en pocos días casi todos los partidos van a ser de gobierno.

Frente a la luna de miel, cree que por un lado hay una con la opinión pública en la que la decepción es proporcional a la expectativa, “Petro sube con discurso de cambio ambicioso y hay gente que cree que el 8 de agosto el país va a cambiar”, mientras que por otor lado, está la luna de miel con la clase política que podría poner el grito en el cielo si se implementan reformas como la que se plantea a la Procuraduría.

Camilo Romero, excongresista, exgobernador de Nariño y exprecandidato a la presidencia por el Pacto Histórico, resaltó que estamos ante idea de gobierno de cambio y que es la primera vez que sector alternativo gana la presidencia. “Lo que se ha visto no es otra cosa sino la estatura la talla de quien va a cumplir como jefe de Estado; hoy hay posibilidad de diálogo con el contrario en el que se reconoce diversidad y diferencia; la posibilidad de encontrar puntos comunes y ahí está lo que significa realmente un presidente de la república”.

Explica que las fotos de Petro con figuras políticas son tres décadas de pasado, pero también de presente y futuro y que al tiempo se envía mensajes que tranquilizan a la otra mitad del país.

Según Iván Cancino, abogado penalista, profesor universitario y columnista, el miedo que tenían mucho era ver gabinete diferente, pero el mensaje que se ha enviado es distinto, “hoy se vuelve a las bases liberales con gente que siempre ha estado lanzando propuestas. Cecilia López siembre ha estado a la vanguardia de distintos temas”.

También considera que en la oposición el que mejor lo ha hecho en guardar silencio es Germán Vargas Lleras, “Cambio Radical no ha tomado posición en ningún momento político; él va a jugar un papel importante”, manifestó. Frente a la luna de miel con población, aseguró que puede ser más corta dependiendo de varios elementos, pero con la política el primer año va a ser difícil que no lo sea, “hubo cuatro ministros del interior en su campaña; todos conocen la política del país por todo lado”, puntualizó.