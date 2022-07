Agremiación petrolera responde a nueva MinAmbiente y defiende el fracking

Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre el fracking, los pilotos que ya existen y las palabras de Susana Muhamad, ministra designada de Ambiente.

En contexto:

"Los colombianos saben la importancia de la industria de petróleo y gas, así como para la balanza comercial y de divisas. Colombia necesita tres transiciones simultaneas y sincronizadas: energética, macroeconómica y fiscal, y una de carácter de transformación productiva. Todas dependen de regalías", dijo.

Y agregó: "Me parece importante lo que dijo el ministro Ocampo sobre la importancia de mantener suficiencia de petróleo y de exportar. De explorar más y producir más. Lo que está sobre la mesa es una definición integral para un proceso de gradualidad".

Adicional a esto, se refirió explícitamente a las declaraciones de Muhamad en 6AM sobre la opción de cancelar contratos de pilotos del fracking.

"No se aconseja polemizar con funcionarios no posesionados aún y que están en el entusiasmo de la designación. Inquieta varias posiciones de la ministra entrante, sobre fracking, industria y petróleo. Sobre fracking, la ministra mencionó que no se debe adelantar por la incertidumbre que existe por la misma", dijo.

Y finalizó: "Lo paradójico es que los proyectos piloto son para absorber estas inquietudes; tienen investigación científica, pero pareciera que hay temor a la realización de los pilotos y yo le digo que el temor es que estos pilotos contradigan el discurso en los lugares ambientales y se pueda realizar de manera positiva en Colombia. Lo que escuchamos es que los proyectos piloto están en un marco contractual que cuentan con licencia ambiental y que buscarían cómo echarlos abajo".