Dayro se queda en Bucaramanga: "Hubo una oferta del Cali, no fue aceptada"

Jaime Elías Quintero, presidente del Bucaramanga, habló de la continuidad de Dayro Moreno en el equipo de cara al próximo semestre. El dirigente también se refirió a las nuevas caras del equipo para el siguiente campeonato.

"Con Dayro hay contrato al 30 de noviembre, está en las mismas condiciones. El día viernes hablé con él y se estará presentando el día martes para iniciar la pretemporada y el segundo torneo", comentó sobre el goleador tolimense.

Quintero añadió, refiriéndose a la propuesta del Cali: "su empresario me llamó, hubo una oferta, no fue aceptada por el Atlético Bucaramanga y creería que Cali, directamente con su representante, manifestaron su no deseo de tener al jugador y nosotros no íbamos a ceder en las pretensiones que están especuladas en el contrato".

Los refuerzos

El presidente Leopardo reveló que hay tres jugadores listos para sumarse al frente de ataque del equipo: "tenemos un preacuerdo, viene Roberto Ovelar, también Gustavo Torres y un jugador colombiano que viene jugando en Croacia, Ítalo Montaño".

De Torres añadió: "esperamos que Gustavo nos dé una buena mano, así como nos la dio Dayro, haciendo historia de cuando hablamos con Dayro, nadie creía en él, nosotros lo hicimos y hoy es el goleador del torneo".

"En esta semana estamos mirando dos centrales, no doy nombres porque estamos mirando apenas llegar a un acuerdo. Teníamos a Oswaldo Henríquez, desconocemos la razón, me manifestó que tenía otras ofertas del exterior y ya no vendrá", concluyó sobre dos posiciones más a reforzar.

Piripi también se queda

"Armando Osma, afortunadamente llegó a la institución, si ha llegado mucha información pidiendo del Piripi, él quiere continuar, más cuando la misma señora madre de Armando le dijo que antes de morir le diera la estrella al Bucaramanga", comentó sobre el director técnico.